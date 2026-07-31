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Directo | Mercado de fichajes del CD Castellón: Ilias Kostis, el último en llegar

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Kostis jugó con el filial del Atlético en Castalia.

Kostis jugó con el filial del Atlético en Castalia. / KMY ROS

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Redacción

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Castellón

El CD Castellón es uno de los clubs activos en el habitual mercado de fichajes estival.

Puedes seguir todas las novedades del mercado del CD Castellón en este directo de el Periódico Mediterráneo.

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