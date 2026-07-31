Directo | Mercado de fichajes del CD Castellón: Ilias Kostis, el último en llegar

CARLOS SEGURA, TRASPASADO AL NÁSTIC | El Club Deportivo Castellón y el Nàstic de Tarragona llegaron acuerdo para el traspaso de Carlos Segura a la entidad catalana.

Segura ha disputado dos temporadas en el CD Castellón «B». Firmó 16 goles en su primera campaña en Tercera RFEF, contribuyendo al ascenso del filial. En esta temporada ha elevado su registro hasta los 19 tantos en Segunda RFEF.

El delantero tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en la Copa del Rey en el encuentro ante el Atlético Antoniano.

Desde el CD Castellón se agradece a Carlos Segura su implicación y su trabajo durante todos estos dos años, y se le desea mucha suerte en esta nueva etapa en el Nàstic de Tarragona.