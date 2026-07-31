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Directo | Mercado de fichajes del CD Castellón: Ilias Kostis, el último en llegar
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El CD Castellón es uno de los clubs activos en el habitual mercado de fichajes estival.
Puedes seguir todas las novedades del mercado del CD Castellón en este directo de el Periódico Mediterráneo.
El Castellón anima el viernes con una contratación interesante. Estas son las cifras del traspaso de Ilias Kostis.
ESTE MIÉRCOLES ANTE EL ALAVÉS PODRÍAN DEBUTAR TRES FICHAJES | Antonio Gala, David Nzanza y Fran Castillo pueden tener la opción de estrenarse este miércoles ante el Alavés. De momento, muchos jugadores en la parte atacante, especialmente en la medipunta y en ambas bandas.
ANTONIO GALA YA ES ALBINEGRO | El Castellón anunció este viernes la llegada de Antonio Gala, centrocampista italiano procedente del Campobasso de la serie C y con el que alcanzó un acuerdo para su traspaso la entidad castellonense.
El nuevo futbolista albinegro se formó en las categorías inferiores del Milan, con el que fue escalando categorías. En etapa juvenil disputó once encuentros en la LIga Juvenil de la UEFA y fue convocado con los 'rossoneri' en la LIga de Campeones.
EL CASTELLÓN TIENE NUEVO DELANTERO | El Castellón anunció este jueves la contratación de David Nzanza, atacante procedente del Leça FC, tras alcanzar un acuerdo para su traspaso los dos clubes.
Nzanza, que en septiembre cumplirá 23 años de edad, anotó 14 goles en el campeonato portugués de Tercera división con el Leça la pasada temporada y firma por la entidad castellonense hasta el 30 de junio de 2030.
CERCA DE CERRAR UN NUEVO FICHAJE. El Castellón y el Campobasso negocian por Antonio Gala, uno de las revelaciones de la Serie C italiana. Puedes leer la información pinchando aquí.
NUEVA INCORPORACIÓN. El Castellón ha confirmado la cesión hasta final de temporada del atacante portugués Rodrigo Rego procedente del Brighton & Hove Albion de la Premier League. Lee más información aquí.
YA ES OFICIAL. Amir Abedzadeh se marcha.
CARLOS SEGURA, TRASPASADO AL NÁSTIC | El Club Deportivo Castellón y el Nàstic de Tarragona llegaron acuerdo para el traspaso de Carlos Segura a la entidad catalana.
Segura ha disputado dos temporadas en el CD Castellón «B». Firmó 16 goles en su primera campaña en Tercera RFEF, contribuyendo al ascenso del filial. En esta temporada ha elevado su registro hasta los 19 tantos en Segunda RFEF.
El delantero tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en la Copa del Rey en el encuentro ante el Atlético Antoniano.
Desde el CD Castellón se agradece a Carlos Segura su implicación y su trabajo durante todos estos dos años, y se le desea mucha suerte en esta nueva etapa en el Nàstic de Tarragona.
AMIR SAIPI, NUEVO PORTERO DEL CD CASTELLÓN | El CD Castellón y el FC Lugano han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Amir Saipi, guardameta que se incorpora a la disciplina albinegra hasta el 30 de junio de 2030.
Amir Saipi (08/07/2000, Schaffhausen, Suiza) llega al CD Castellón tras cinco temporadas consecutivas defendiendo la portería del FC Lugano en la SuperLiga Suiza, la primera división del fútbol helvético. Ha disputado 14 partidos en la Conference League. Seis en la temporada 2023/2024 y ocho en la 2024/2025. Además, también ha disputado en las tres últimas campañas la previa de la Europa League.
Formado en las categorías inferiores del FC Schaffhausen, Saipi también pasó por el Grasshopper Club Zürich antes de dar el salto al primer equipo del Lugano en 2021, club en el que se ha consolidado como guardameta titular durante las últimas campañas disputando un total de 180 partidos.
En el plano internacional, Saipi es internacional absoluto con Kosovo, selección con la que ha jugado la Nations League y partidos de clasificación al Mundial. Además, disputó el Europeo Sub-21 de 2023 con Suiza.
Quien no seguirá es Ronaldo Pompeu, que terminó contrato el 30 de junio. Club y jugador han confirmado hoy la salida.
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