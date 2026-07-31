Oficial | El CD Castellón refuerza su defensa con la llegada de Ilias Kostis

El CD Castellón continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación del defensa central Ilias Kostis, un prometedor zaguero de 23 años que llega procedente del Atlético de Madrid.

El futbolista griego-chipriota, que llegó a debutar fugazmente en Champions con Diego Simeone, aterriza en Castalia con el objetivo de dar un salto definitivo en el fútbol profesional y convertirse en una pieza importante dentro del equipo de Pablo Hernández. Firma por cuatro temporadas, hasta 2030.

¿Quién es Kostis?

Kostis es un central de gran envergadura —mide 1,88 metros— que destaca por su fortaleza en el juego aéreo, su capacidad para anticiparse y una notable salida de balón, cualidades muy valoradas en el estilo de juego que pretende implantar el técnico albinegro. Además de actuar como central izquierdo, también puede desenvolverse en otras posiciones de la línea defensiva gracias a su buena lectura táctica y su velocidad al espacio. En la posición, el Castellón ha sufrido recientemente la lesión de Fabrizio Brignani.

Formado en la cantera del Atlético

Nacido en Salónica (Grecia) el 27 de febrero de 2003, Kostis llegó en 2019 a la cantera del Atlético de Madrid procedente del APOEL chipriota. Desde entonces ha ido creciendo dentro de la estructura rojiblanca hasta convertirse en uno de los defensores habituales del filial. Su participación se vio interrumpida al sufrir una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el pasado mes de octubre, de la que ya está recuperado.

Kostis, en una imagen de archivo en la cantera del Atlético de Madrid. / Atlético de Madrid

Antes, su progresión le permitió debutar con el primer equipo de Diego Simeone en la Liga de Campeones, frente al Feyenoord, en octubre de 2023. Posteriormente también disfrutó de minutos en la Copa del Rey, confirmando la confianza que el club madrileño depositaba en uno de los centrales con mayor proyección de su cantera.

Durante las últimas campañas ha acumulado una importante experiencia en Segunda y Primera Federación con el filial colchonero (donde coincidió con Álex Calatrava) una competición exigente que le ha servido para madurar tanto física como tácticamente antes de afrontar el reto de LaLiga Hypermotion. También es internacional, primero en las inferiores de Chipre y ahora en la sub-21 de Grecia.

Juventud y potencial para la zaga

Con su incorporación, el Castellón añade juventud, altura y margen de crecimiento a una defensa que sigue renovándose durante el mercado estival. Kostis llega en un momento clave de su carrera, dispuesto a consolidarse en el fútbol profesional y aprovechar los minutos que pueda tener en un equipo que aspira a seguir creciendo tras la buena campaña anterior. Según habían informado algunos medios, estaba cerca de firmar por el Estoril de la liga portuguesa.