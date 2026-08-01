El Castellón B reacciona a tiempo en un entretenido duelo de filiales (3-3)
Buena puesta en marcha del renovado equipo albinegro de Juan Casadús y empate con el Villarreal C
Sin ganador y sin perdedor. Así finalizó el atractivo duelo de filiales en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza entre el Villarreal C de David Cifuentes y el Castellón B de Juan Casadús. Un 3-3 reflejó el marcador final y posiblemente se hizo justicia porque, a pesar de los 33 grados, ambas escuadras se vaciaron en el terreno de juego.
El Villarreal C supo hacerle daño al equipo albinegro en el arranque, con dos goles del artillero Fode, que perforó la portería de Jorge Calduch en los minutos 3 y 11. El filial del Castellón empezó tocando bien, pero los errores le penalizaron. Fue mejorando con el paso de los minutos y con los cambios introducidos.
La segunda mitad
Con el 2-0 se llegó al descanso y en un abrir y cerrar de ojos los de la capital de la Plana pusieron las tablas en el marcador. El vallero Álvaro Martí anotó el 2-1 de certero remate desde dentro del área, y seguidamente Derek Cuevas, desde la frontal del área, igualó la contienda. Con el 2-0 tuvo las mejores ocasiones el Castellón B, pero una rápida contra rival le costó el 3-2 del manchego Julio Arjona, en el minuto 81. Sin solución de continuidad, el madrileño Jacobo de Oro, en acción individual (min. 83) firmó el 3-3 final.
Las alineaciones
El Villarreal C jugó con Pau Polo; Aran, Gastón, Danilo, Jaume, Serigne, Saúl Rodríguez, Thiago Albiol, Fode, Mario Cervera y Klevin. También jugaron Edu (ps), Luengo, Marc Pérez, Iván, Andero, Chavero, Dani Cantero, Adrián Vivo, Julio Arjoja, Babakar y Wahabu.
El Castellón B lo hizo con Jorge Calduch, Óscar Domingo, Konan, Usero, Pardal, Enric Gisbert, Nacho Vizcaino, Julián, Fer Martínez, Dennis y Antoni. También jugaron: Carlos y Luis Romero (porteros), Trilla, Miguelón, Álvaro, De Oro, Derek, Nico Font, Olivera, Portela, Arapio, Malone, José Nadal, Elisha y Óscar Albiol.
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