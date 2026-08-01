CD Castellón | Alberto Jiménez valora el trabajo de la pretemporada: «El resultado es lo de menos»

Alberto Jiménez sigue siendo el jefe de la defensa del CD Castellón. El capitán orellut compartió sus impresiones después del tropiezo en el amistoso contra el Deportivo Alavés. Quitó hierro a la derrota y valoró el trabajo que importa en la pretemporada. «El resultado es lo de menos», dijo Alberto.

«Estamos cogiendo la forma, conociendo a los compañeros, hay muchos jugadores nuevos... pero creo que estamos haciendo las cosas bien», indicó el zaguero. De hecho, la derrota ante el Alavés de Quique Sánchez Flores, un equipo de Primera División, es la primera del plantel de Pablo Hernández en el presente verano. Antes había ganado a otro equipo de la máxima categoría (el Valencia), y no había perdido contra los de su misma categoría (empate con el Girona y derrota al Sabadell).

Alberto Jiménez encara su cuarta temporada en el CD Castellón. / KMY ROS

El Castellón finaliza hoy su stage en el Royalverd Training Center. «Ha sido una semana intensa de trabajo», resumió Alberto.

Primer amistoso para el filial

En otro orden de cosas, el renovado filial albinegro estrena su pretemporada con ocho caras nuevas en un partido amistoso frente al Villarreal C. La cita tendrá lugar hoy a las 10.00 horas en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Los pupilos de Juan Casajús buscarán plasmar sobre el césped los nuevos automatismos tácticos y la energía de sus recientes incorporaciones cara a la próxima temporada en Segunda RFEF.