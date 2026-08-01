Mercado | Se complica el regreso a España de un ex del CD Castellón
Getafe y Sevilla se interesan por Kochorashvili, pero el Sporting de Portugal no lo pone fácil
Uno de los jugadores más queridos en las últimas temporadas por la afición albinegra, podría volver a España, aunque quizá no tan rápido como se esperaba. El futuro de Giorgi Kochorashvili parece alejarse, al menos por el momento, de un regreso a LaLiga. Cuando todo apuntaba a que el excentrocampista del CD Castellón estaba muy cerca de recalar en el Getafe, la operación se ha complicado en las últimas horas por la irrupción del Sevilla, que ha entrado con fuerza en la puja por el internacional georgiano. Además, el club actual de Kocho, el Sporting de Portugal, solo contempla la fórmula de un traspaso, según los medios lusos.
El mediocentro, de 27 años, no entra en los planes del Sporting de Portugal para la temporada 2026/27, apenas un año después de su llegada procedente del Levante. Pese a disputar 26 encuentros con el conjunto lisboeta, nunca logró asentarse como titular y el club portugués trabaja desde hace semanas en buscarle una salida.
Una cesión
Hasta ahora, el Getafe era el principal candidato para hacerse con sus servicios. El club azulón pretendía incorporarlo mediante una cesión con opción de compra, una fórmula condicionada por sus limitaciones económicas y de inscripción. Sin embargo, el Sporting siempre ha priorizado una venta definitiva o, al menos, una cesión con obligación de compra, lo que ha ralentizado unas negociaciones que parecían encaminadas.
Ese escenario ha sido aprovechado por el Sevilla. Según las informaciones publicadas en Portugal, el conjunto hispalense busca reforzar su centro del campo tras la salida de Nemanja Gudelj y ha incluido al ex del Castellón entre sus alternativas. La dirección deportiva valora especialmente su experiencia en el fútbol español y considera que puede encajar en las necesidades del equipo.
La entrada del Sevilla cambia el panorama para el georgiano. El Getafe continúa interesado, pero la falta de acuerdo sobre la fórmula del traspaso ha abierto una puerta que el club andaluz intenta aprovechar. Todo ello cuando el Sporting quiere resolver cuanto antes la situación de un futbolista que tiene contrato hasta 2030, pero que ha sido descartado para el nuevo proyecto deportivo.
Para la afición de Castalia, Kochorashvili sigue siendo un nombre especialmente recordado. El internacional georgiano defendió la camiseta albinegra durante una temporada, cedido por el Levante, dejando muestras del despliegue físico, la intensidad y la calidad que posteriormente le permitieron consolidarse en Orriols, lograr el ascenso a Primera División y dar el salto al Sporting de Portugal.
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