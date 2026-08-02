CD Castellón | Antonio Gala, según sus mentores: «El fútbol español es perfecto para su juego»

Apenas unos minutos bastaron para que la afición albinegra asumiera que el CD Castellón ha fichado a un futbolista distinto. El impacto del debut de Antonio Gala en el amistoso contra el Girona FC avivó la curiosidad sobre la figura del joven mediapunta italiano. Por ello, Mediterráneo conversa con Christian Lantignotti y Luciano Zauri, dos figuras capitales en la formación y la evolución de Gala, que ha firmado por el club orellut hasta 2030 con el objetivo de desarrollar todo su talento. Ambos coinciden: "El fútbol español es perfecto para su juego".

Gala nació en Nápoles en 2004. Creció en el barrio de Piscinola idolatrando a Zinedine Zidane. A principios de julio cumplió 22 años. La del Castellón es su primera experiencia fuera de Italia. De niño, Gala jugó en el Internapoli antes de que su habilidad llamara la atención de varios clubs profesionales. Ingresó en la Academia del AC Milan, uno de los gigantes del fútbol europeo. Allí fue fundamental la tutela del preparador Christian Lantignotti, que como jugador asomó por el mítico Milan multicampeón de Arrigo Sacchi. Lantignotti entrenó a Gala en los equipos sub-16 y sub-17 del Milan y forjó con él una relación estrecha.

"La primera vez que vi a Antonio era solo un niño", recuerda Lantignotti. "Vivía solo en una residencia, era su primer año lejos de su región de origen y le costaba asimilar el hecho de no tener muchos minutos de juego", añade. Gala, sin embargo, perseveró y convenció al entrenador de su valía. "No era una situación sencilla para él, pero enseguida me llamó la atención su talento y sus ganas de demostrar de lo que era capaz. A pesar de no jugar mucho en los partidos, entonces, nunca se rendía en los entrenamientos. También aprecié grandes cualidades en cuanto a visión de juego y capacidad técnica", desgrana Lantignotti, que dio vuelo a la creatividad de Gala en la etapa formativa.

"Lo tuve durante dos temporadas y fueron años maravillosos", rememora Lantignotti. "Es un chico cercano y generoso y con el tiempo demostró que era capaz de mejorar constantemente su juego", dice, al tiempo que señala una fuerte "personalidad" en el campo: "Siempre muestra mucha valentía en lo que intenta y, en consecuencia, deja atrás cualquier error de inmediato y sigue adelante".

Antonio Gala, en la cantera del Milan. / AC Milan / Instagram

Como promesa adolescente del Milan, Gala ganó importancia. Se convirtió en uno de los referentes de su generación, internacional juvenil con Italia, y participó en las competiciones más importantes de esa franja de edad, incluida la UEFA Youth League. Aunque sufrió una lesión de rodilla que le frenó un poco, escaló hasta el equipo primavera y asomó en convocatorias, sin llegar a debutar, a las puertas del primer equipo. "En Italia, por desgracia, tenemos una mentalidad diferente a la de España y para un chico de 18 o 19 años consolidarse en un club como el Milan no es nada fácil", argumenta Lantignotti. "Esa mentalidad conlleva no confiar en los jóvenes. En cambio, los conduce por un camino tortuoso que a menudo no les permite alcanzar su verdadero potencial", subraya.

La irrupción en el Campobasso

Gala inició ese camino tortuoso con estancias en el Sastri Levante y el nuevo Milan Futuro. Su carrera dio otro giro en 2024, cuando recaló en el Calcio Foggia. Ahí coincidió con Luciano Zauri, un clásico del fútbol italiano en el cambio de siglo (Atalanta, Chievo, Lazio, Fiorentina, Sampdoria, selección italiana, etc.), que como entrenador enseguida adoptó al talentoso Gala. De hecho, después se lo llevó al Campobasso, también de Serie C, donde el hoy futbolista orellut brilló lo suficiente para sobresalir y aparecer en el radar de los fichajes de Haralabos Voulgaris.

Abrazo entre Gala y Zauri, tras un gol. / Cedida Instagram

"Antonio es como un hijo para mí", resume Zauri a este diario. "Hemos creado un gran vínculo en este tiempo, una relación especial. Es un joven de gran corazón que necesita sentir el calor humano a su alrededor. Cuando lo encuentra, es un jugador que lo da todo, en cuerpo y alma", explica sobre Gala. "Es ambicioso, con carácter, y con hambre de aprender y de triunfar. Todo en él ha sido positivo desde que lo conocí. Busca marcar la diferencia y a veces se enamora demasiado del balón, pero eso también es su mayor virtud", razona.

Zauri recuerda la primera vez con Gala. "En su debut con el Foggia marcó un doblete y le dije, en broma, que ya solo podía empeorar", apunta. Pero no. Precisamente una virtud de Gala es su empeño y su constancia para ir mejorando su juego. "No sé si logrará alcanzar su máximo potencial, eso depende de él", indica Zauri: "Estoy convencido de que puede hacerlo (en el Castellón) porque, al fin y al cabo, los jugadores con talento pueden jugar en cualquier sitio".

Y más, si cabe, en el fútbol español. "Dadas sus características, su determinación para encarar, su habilidad en el uno contra uno, sus cualidades ofensivas y defensivas -también le encantan los duelos-, creo que encaja perfectamente en la Liga española y en su nuevo club", comenta Zauri en un diagnóstico compartido con Lantignotti.

Antonio Gala. / CD CASTELLÓN

"En mi opinión, esta podría ser una Liga adecuada para esta nueva aventura de Antonio, porque en España existe una tendencia a practicar un juego combinativo, un estilo que implica pensar en atacar incluso sin balón, presionando, y esa filosofía se adapta perfectamente a sus cualidades como futbolista", explica su exentrenador en el Milan, que suma otras dos armas importantes para explicar el juego de Gala, una asentada ("el cambio de ritmo") y otra por afianzar ("tiene potencial para convertirse en un mediapunta muy goleador, debe creer en ello").

Por el momento, todo ese margen de mejora lo trabajará con los planes individualizados de entrenamiento del Castellón, que se ha caracterizado en los últimos años por facilitar el desarrollo de jóvenes talentosos. Uno de ellos, Álex Calatrava, ha protagonizado este verano un traspaso récord al Espanyol, de la máxima categoría. Por ese hueco que dejó Cala en la mediapunta pugna ahora el trequartista Gala. "Le deseo lo mejor porque se lo merece y va a trabajar duro para llegar a Primera División", concluye Lantignotti. Quizá, de la mano del Castellón.