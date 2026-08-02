Mercado | El Nàstic se lleva a otro canterano del CD Castellón

El Nàstic de Tarragona continúa reforzándose con talento procedente del CD Castellón. La llegada de Tomeu Nadal a la dirección deportiva del conjunto grana está teniendo un claro reflejo en el mercado de fichajes y, especialmente, en la apuesta por futbolistas que conoce bien de su etapa en la entidad albinegra.

Tomeu Nadal formó parte la pasada temporada de la estructura deportiva del Castellón, donde desempeñó un papel relevante en el seguimiento y desarrollo del filial. Ese conocimiento de la cantera orellut se está traduciendo ahora en una serie de incorporaciones para el Nàstic, que competirá una temporada más en Primera RFEF.

El último movimiento confirmado ha sido el del guardameta Juan Carlos Ferrando 'Juanki' (Benicàssim, 2006). El CD Castellón anunció este domingo que ambas entidades han alcanzado un acuerdo para el traspaso del joven portero, que pone fin a su etapa en el filial para emprender un nuevo reto en Tarragona.

Otros exorelluts

Con su incorporación, Juanki se une a una creciente representación de exjugadores albinegros en el conjunto catalán. En las últimas semanas también han recalado en el Nàstic el mediapunta Carlos Segura y el centrocampista Toni Gabarri, ambos procedentes del filial castellonense, que volverá a competir este año en Segunda RFEF. A ellos se suma Pere Marco, quien también defendió la camiseta del Castellón antes de poner rumbo al club tarraconense después de un par de cesiones.

Carlos Segura, durante un partido del Castellón B. / Juan F. Roca

Segunda etapa como albinegro

La trayectoria de Juanki en el CD Castellón ha estado marcada por dos recientes etapas. El guardameta llegó al club para formar parte del Juvenil A durante la temporada 2022/23. Tras un periodo fuera de la entidad, regresó el pasado verano para incorporarse al Castellón B con el objetivo de continuar su crecimiento en Segunda RFEF. Durante la temporada disputó siete encuentros oficiales con el filial, con Sergi Torner como titular habitual.

Aunque la competencia en la portería limitó su protagonismo, el joven cancerbero de Benicàssim siguió siendo uno de los porteros con mayor proyección de la cantera albinegra, motivo por el que despertó el interés del Nàstic.

Un proyecto que conoce bien Tomeu Nadal

La figura de Tomeu Nadal está siendo clave en esta operación. El ex del Castellón conoce de primera mano el potencial de varios futbolistas que han pasado por el filial orellut y está aprovechando ese conocimiento para reforzar la plantilla grana.

Tras hacerse oficial la operación, el CD Castellón quiso despedirse del futbolista a través de un comunicado oficial. El club agradeció a Juanki "su compromiso y esfuerzo durante esta temporada" y le deseó "la mayor de las suertes en esta nueva etapa profesional".