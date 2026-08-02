Oficial | El CD Castellón ficha a un prometedor portero del Real Zaragoza

El CD Castellón B sigue perfilando la plantilla de su filial para la temporada 2026/27, donde volverá a competir en Segunda RFEF. Apenas unos minutos después de oficializar el traspaso de Juanki al Nàstic de Tarragona, el club albinegro anunció un fichaje de presente y futuro: la incorporación del guardameta Carlos Calavia (Zaragoza, 2003), que llega procedente del Real Zaragoza para reforzar la portería.

La operación no solo supone la llegada de un portero con experiencia en la categoría, sino que completa la reestructuración que la dirección deportiva ha llevado a cabo este verano bajo palos. El ascenso de Sergi Torner al primer equipo, la salida de Jorge Valverde y la marcha de Juanki al conjunto catalán habían dejado la necesidad de reforzar una demarcación clave para el filial, un objetivo que el club ha cubierto con las incorporaciones de Calavia e Iván Biarge y la alternativa del aún juvenil Jorge Calduch.

Producto del Real Zaragoza

Calavia aterriza en Castalia tras toda una vida defendiendo los colores del Real Zaragoza. Formado en la cantera del club aragonés desde categoría alevín, el guardameta fue quemando etapas hasta convertirse en una pieza importante del Deportivo Aragón, el segundo equipo zaragocista.

Calavia jugó unos minutos en el amistoso del Castellón B. / Mediterráneo

Su progresión le permitió, además, convivir durante cuatro temporadas con la dinámica del primer equipo, participando habitualmente en entrenamientos y convocatorias junto a la plantilla profesional, una experiencia que ha enriquecido su formación pese a desarrollar la mayor parte de sus minutos oficiales con el filial.

Experiencia en Segunda Federación

A sus 23 años, Calavia llega al Castellón B con un importante bagaje competitivo. El portero suma más de 60 partidos como titular en Segunda Federación, una cifra que le convierte en uno de los guardametas con mayor experiencia de la categoría entre los futbolistas de su generación.

La incorporación de Calavia completa una portería renovada respecto al pasado curso. El zaragozano competirá por la titularidad con Iván Biarge, otro de los fichajes realizados este verano por el Castellón B, procedente del Terrassa, y que también llega con el objetivo de consolidarse en Segunda Federación. Biarge ha formado parte del stage del primer equipo en el Royalverd Training Center.

La bienvenida

El CD Castellón dio la bienvenida a Calavia deseándole "una rápida adaptación y la mayor de las suertes en esta nueva etapa como albinegro.