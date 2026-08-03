Gran horario para el Castellón-Albacete de la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion en Castalia
El conjunto albinegro recibirá al equipo manchego el domingo 6 de septiembre, a las 18.30 horas en una franja cómoda para que la grada vuelva a presentar un gran ambiente
El CD Castellón ya conoce el horario de la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion 2026/27. El conjunto de Pablo Hernández recibirá al Albacete Balompié el domingo 6 de septiembre, a las 18.30 horas, en el estadio SkyFi Castalia.
LaLiga ha fijado el encuentro en una franja especialmente atractiva para la afición albinegra. El partido se disputará en la tarde del domingo, lejos de los incómodos horarios del lunes o viernes, lo que facilitará la asistencia de familias y seguidores procedentes de distintos puntos de la provincia.
La hoja de ruta en las primeras jornadas
El nuevo proyecto de Pablo Hernández estrenará la temporada el viernes 14 de agosto, a las 20.30 horas, frente a la Real Sociedad B, en un primer examen para una plantilla profundamente renovada.
El debut en Castalia llegará nueve días después. El conjunto albinegro recibirá al Sabadell el domingo 23 de agosto, a las 19.00 horas, también en una franja atractiva para que la afición vuelva a llenar las gradas y acompañe al equipo en su primer encuentro como local del curso, siempre un partido especial después de varios meses sin ver el equipo y con ganas de dar la bienvenida a los nuevos fichajes.
La tercera jornada obligará a los orelluts a jugar en lunes. El Castellón visitará al Celta Fortuna el 31 de agosto, a las 21.30 horas, en el último compromiso del mes y la segunda salida de la temporada. Así empezará a rodar el conjunto albinegro en una temporada más que ilusionante.
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