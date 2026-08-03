Últimos abonos disponibles: el CD Castellón apunta esta semana a un nuevo ‘sold out’

Año tras año, la afición del CD Castellón renueva el apoyo a la entidad. Buena muestra de ello es la manera de encadenar sold outs. La campaña de abonos del CD Castellón entra mañana martes en una fase decisiva.

Tras completar el periodo de renovaciones y los cambios de localidad, el club albinegro abrirá el plazo para las nuevas altas, un proceso que comenzará con prioridad para los poseedores del Carnet Albinegre. Todo hace indicar que se agotarán los pases durante la presente semana.

Los aficionados que dispongan de este carnet serán los que puedan acceder a las escasas localidades que han quedado disponibles una vez finalizadas las fases anteriores de la campaña. Lo harán por orden de alta del Carnet Albinegre. Es decir, el club notificará por e-mail el aviso para que, dichas personas, puedan completar su alta a través de la web entre el martes y el domingo 9 de agosto.

La medida pretende reconocer la fidelidad de quienes, sin haber sido abonados la pasada temporada, han mantenido su vinculación con la entidad y se benefician de estar en la lista de espera.

Buena acogida

Cabe apuntar que el Castellón cerró la fase de renovaciones con 12.850 abonados, así que las estimaciones apuntan a que habrá algo menos de mil pases disponibles, teniendo en cuenta también las mejoras de Castalia este verano, con la nueva ubicación para la grada visitante, la creación de la sala de control y de seguridad (UCO), las nuevas zonas VIP y la modificación de la zona de prensa.

Los precios de los abonos para las nuevas altas van desde los 70 euros del abono básico infantil en Gol Bajo a los 610 del adulto premium en Tribuna Alta. El abono premium incluye un hipotético play-off de ascenso, los partidos de Copa del Rey contra rivales de la misma categoría y algunos descuentos y ventajas extra.

El club también insiste en una de las medidas implantadas para optimizar la ocupación de Castalia. Los abonados que no puedan acudir a un partido podrán liberar su asiento y recibir una compensación económica si esa localidad se vende, con un descuento acumulable en la renovación de la siguiente temporada.

Atención presencial dentro de unos casos específicos / Manolo Nebot