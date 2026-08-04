CD Castellón | La cantera enciende motores para una temporada de máximos retos

Los principales equipos de la cantera del CD Castellón ya han regresado a los terrenos de juego para iniciar la pretemporada y preparar un curso cargado de desafíos deportivos. Después de varias semanas de descanso, la entidad albinegra ha vuelto a activar su maquinaria con novedades importantes tanto en las plantillas como en los banquillos de buena parte de sus categorías de fútbol base. Las jóvenes promesas del club afrontan una temporada especialmente exigente, en la que tratarán de consolidar la presencia del Castellón en las principales competiciones autonómicas y nacionales.

El regreso a los entrenamientos se está produciendo de manera escalonada. Mientras algunos conjuntos ya acumulan varias sesiones de trabajo y empiezan a disputar sus primeros amistosos, otros equipos se incorporarán durante los próximos días. La planificación busca que cada plantilla llegue en las mejores condiciones posibles al comienzo de sus respectivas competiciones.

El Femenino A vuelve a mirar hacia el ascenso

El primer equipo femenino centra buena parte de las miradas en este inicio de la preparación. Las albinegras se quedaron muy cerca de alcanzar su gran objetivo durante la pasada campaña, en la que terminaron en una meritoria segunda posición en Tercera Federación después de mantenerse durante todo el curso entre los conjuntos más competitivos de la categoría. El equipo volverá a partir con la ambición de pelear por el ascenso, aunque será necesario completar una pretemporada sólida y construir un bloque capaz de ofrecer regularidad desde las primeras jornadas. La experiencia acumulada el pasado curso debe servir como punto de partida para un grupo que quiere dar un paso más y transformar las buenas sensaciones en el salto de categoría.

La principal novedad se encuentra en el banquillo, donde Iván Ausina afrontará su primera temporada como entrenador del Femenino A. El nuevo técnico asume el reto de continuar desarrollando un equipo que ya demostró su capacidad para competir en la zona alta y que ahora buscará alcanzar el premio que se le escapó por poco.

El Femenino A encara la temporada con la ilusión del ascenso. / MEDITERRÁNEO

Las primeras semanas de preparación servirán para asimilar las ideas del nuevo cuerpo técnico, integrar a las incorporaciones y recuperar progresivamente el ritmo competitivo. El objetivo será llegar al inicio del campeonato con una identidad definida y con los automatismos necesarios para afrontar una temporada que volverá a exigir el máximo.

El juvenil B regresa a Liga Nacional

Otro de los grandes retos del fútbol base albinegro será el regreso del juvenil B a Liga Nacional. El segundo conjunto juvenil del Castellón volverá a competir en una categoría de gran exigencia, que reúne a algunas de las principales canteras de la Comunitat Valenciana y en la que cualquier error puede tener un peso importante.

Conscientes de la dificultad del campeonato, los responsables de la cantera han trabajado durante las últimas semanas para reforzar la plantilla y dotarla de mayores recursos. El objetivo inicial será adaptarse cuanto antes al nivel de la competición, consolidarse en la categoría y evitar problemas clasificatorios durante el tramo decisivo de la temporada.

El Juvenil B regresará esta temporada a la categoría de Liga Nacional / MEDITERRÁNEO

Más allá de los resultados, Liga Nacional representa también un escenario especialmente adecuado para la formación de los futbolistas. El juvenil B deberá servir como puente hacia el juvenil A y preparar a sus integrantes para competir posteriormente en categorías superiores dentro de la estructura del club.

Cadete e infantil mantienen el desafío autonómico

La actividad también ha comenzado para el cadete A y el infantil A, que competirán una temporada más en Liga Autonómica. Ambos conjuntos afrontarán uno de los campeonatos más exigentes del fútbol formativo valenciano, en el que se medirán a las principales escuelas de la Comunitat. La permanencia en estas categorías permite a la cantera albinegra mantener a sus futbolistas en un contexto de máxima competitividad. Cada jornada supondrá una prueba de nivel y obligará a los equipos a mantener una elevada intensidad tanto en los entrenamientos como en los partidos.

El Infantil A, en su vuelta al trabajo / MEDITERRÁNEO

Las dos plantillas han sido renovadas y reforzadas con el propósito de ser competitivas desde el inicio. El principal objetivo será evitar contratiempos clasificatorios, aunque el club aspira también a que ambos conjuntos puedan crecer con el paso de las jornadas y mostrar una evolución constante.

Más equipos se incorporarán el próximo lunes

La actividad en las instalaciones albinegras aumentará durante los próximos días. El lunes 10 será el turno del cadete B y del infantil B, que regresarán a los entrenamientos para comenzar sus respectivas pretemporadas. Sus primeras sesiones estarán centradas en conocer a los nuevos compañeros y asimilar las pautas de los cuerpos técnicos. A partir de ahí, ambos equipos irán incrementando progresivamente la carga de trabajo antes de afrontar sus primeros encuentros de preparación.

Mientras tanto, el CD Castellón B y el juvenil A ya se encuentran en su segunda semana de pretemporada. Los dos equipos acumulan sesiones, kilómetros en las piernas y los primeros minutos de competición, liderando el regreso al trabajo de una estructura formativa que avanza de manera escalonada.

Con prácticamente toda la cantera en funcionamiento, el Castellón pone en marcha una nueva temporada en la que buscará combinar la formación de futbolistas con la consecución de sus objetivos deportivos. El curso estará marcado por los ascensos, los retornos a categorías exigentes y el desafío de competir frente a las mejores academias de la Comunitat Valenciana.