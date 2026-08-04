El CD Castellón vuelve a superar la barrera de los diez fichajes en una nueva reconstrucción: ¿cuántos hizo el año pasado?

El CD Castellón ha demostrado desde la llegada de Haralabos Voulgaris que tiene la capacidad de reinventarse y de seguir creciendo a pesar de perder piezas importantes. Muestra de ello es que únicamente quedan cuatro jugadores del equipo que logró el ascenso en la temporada 2023/2024: Alberto Jiménez, Israel Suero, Douglas Aurelio y Raúl Sánchez, con la particularidad de que el brasileño llegó en el mercado de invierno y que Raúl estuvo medio curso pasado en el fútbol mexicano. A través del dato y del buen ojo, el conjunto albinegro logró dar un paso muy importante y luchar por el ascenso a Primera a pesar de perder a varios futbolistas que fueron muy importantes como Chirino, Jozhua, Crettaz o van Den Belt.

Álex Calatrava, después de anotar el 2-0 ante el Deportivo de la Coruña en el SkyFi Castalia / GABRIEL UTIEL BLANCO

14 fichajes en la 25/26

Si cada verano son muchos los que dicen adiós, también son numerosos los que llegan para dar forma a plantillas muy diferentes. De hecho, el curso pasado fueron 14 las incorporaciones más Raúl Sánchez y Álvaro García en invierno. El equipo que jugó el play-off sufrió también una gran reconstrucción con las incorporaciones de Adam Jakobsen, Fabrizio Brignani, Tincho, de Nipoti, Jeremy Mellot, Romain Matthys, Pablo Santiago, Lucas Alcázar, Diego Barri, Serpeta, Marc-Oliver Doué, Ronaldo Pompeu, Agustín Sienra y Beñat Gerenebarrena. De estos, nueve siguen formando parte del conjunto de Pablo Hernández y varios se han convertido en piezas fundamentales como el caso de Jakobsen, Mellot, Alcazar, Barri, Pablo Santiago o Sienra.

Juanjo Nieto, durante el Girona-Castellón. / Alex Ivars / CD Castellón

Este verano ya van 11

A cuatro de agosto son 11 las nuevas caras que debe aprender la afición del Castellón. Con el método del Big Data, algunos están llamados a ser importantes desde el día uno mientras otros necesitarán un proceso de adaptación más amplio. El objetivo este año será no echar de menos a Álex Calatrava, Gerenabarrena o Brian Cipenga.

Con casi un mes de mercado por delante y lo que pueda ocurrir, hasta la fecha el Castellón ha reforzado todas sus posiciones, especialmente la línea de mediapunta y extremos con las firmas de Antonio Gala, Fran Castillo, Hamza Bellari, Iñigo Córdoba, Álvaro Martín, Rodrigo Rego. Además del recién llegado Kostic, Amir Saipi, Jari Vlak, Juanjo Nieto y Nzanza. El nuevo Castellón ya tiene una forma muy definida.