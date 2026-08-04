Oficial | El Castellón anuncia la creación de un segundo filial: Conoce todos los detalles

El CD Castellón ha dado un nuevo paso en la ampliación de su organigrama deportivo con la puesta en marcha del CD Castellón C, un segundo filial que empezará a competir en la temporada 2026/27. El nuevo conjunto albinegro arrancará su andadura en la Tercera FFCV, la categoría más baja del fútbol federado en la Comunitat Valenciana. La creación de este equipo supone un refuerzo de la estructura de cantera del club, que suma así una nueva etapa intermedia en el recorrido de sus jóvenes futbolistas. El objetivo es abrir más opciones de crecimiento a los jugadores formados en la base y facilitar su progresión dentro de la entidad.

De este modo, el Castellón contará a partir de este curso con dos filiales además de sus equipos de fútbol base. Por un lado estará el Castellón B, que jugará en el Grupo II de Segunda Federación tras hacerse con la plaza que dejó vacante el Tarazona. Por otro, el recién nacido Castellón C, que iniciará su camino en Tercera FFCV.

La intención del club es que este nuevo bloque sirva como primer peldaño en el fútbol sénior para muchos de sus canteranos, en un contexto más competitivo y ya dentro del marco federado. La entidad entiende que esta incorporación puede resultar clave para mejorar la transición entre las categorías inferiores y niveles superiores.

El nuevo equipo se presenta además bajo el lema “Todo empieza aquí”, con el que el Castellón quiere subrayar la función de este proyecto dentro de su modelo deportivo: captar, formar y hacer crecer talento propio con vistas al futuro del club.

Comunicado oficial

El CD Castellón anuncia la creación del CD Castellón «C», que se convierte en el segundo filial de la entidad albinegra y que competirá a partir de la temporada 2026/2027 en la Tercera FFCV, la última categoría del fútbol de la Comunitat Valenciana.

Con la puesta en marcha de este nuevo equipo, el club da un paso más en la consolidación y el crecimiento de su estructura de cantera, ampliando las vías de desarrollo para los jóvenes talentos albinegros y reforzando el camino que conecta el fútbol base con el primer equipo.

El CD Castellón «C» nace bajo el lema «Todo empieza aquí», una declaración de intenciones que refleja el espíritu de este proyecto: ofrecer a los futbolistas un primer escalón en el fútbol federado desde el que iniciar su progresión dentro de la entidad, formándose en los valores y la identidad del club.

El CD Castellón afronta con enorme ilusión este nuevo proyecto, convencido de que supondrá un impulso decisivo para el futuro de la entidad albinegra.