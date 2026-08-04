Vídeo | ¿Cuál es el departamento que más trabaja en el CD Castellón? Jugadores y cuerpo técnico responden

Durante el ‘stage’ realizado la pasada semana en el Royalverd Training Center, el departamento de Comunicación del CD Castellón aprovechó la convivencia entre jugadores, cuerpo técnico y empleados para plantear una pregunta directa: ¿cuál es el departamento que más trabaja dentro del club?

La cuestión dio pie a una divertida ronda de respuestas en la que los participantes fueron señalando a las distintas áreas de la entidad. Como puede comprobarse en el vídeo difundido por el club, las opiniones fueron de lo más variadas, aunque la edición terminó inclinando la balanza de una manera claramente humorística. Varios futbolistas, entre ellos Sienra, Barri y Raúl Sánchez, aseguraron que el departamento de Comunicación era el que más trabajaba. Una respuesta que fue recibida con satisfacción por los responsables del vídeo y que contrastó con las intervenciones de otros empleados del club, cuyas elecciones quedaron convenientemente silenciadas, recortadas o tapadas durante el montaje.

El resultado es una pieza desenfadada que permite conocer una faceta más cercana de la plantilla y del personal de la entidad durante la concentración de pretemporada. Entre bromas, miradas cómplices y respuestas interesadas, el departamento de Comunicación terminó proclamándose vencedor de una encuesta en la que también ejercía como organizador, realizador y editor.