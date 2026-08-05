El Castellón B no pasa del empate ante el Acero en un partido con un bonito recuerdo a Cela (0-0)
Emotivo momento el que se ha vivido en Gaeta Huguet en memoria de la leyenda albinegra
El Castellón B disputó este miércoles su segundo amistoso de pretemporada con un empate sin goles ante el CD Acero en Gaetà Huguet (0-0), en un encuentro que tuvo un inicio especialmente emotivo. Antes de que rodara el balón, jugadores, cuerpos técnicos y asistentes guardaron un sentido minuto de silencio en memoria de Luis Alonso Poncela, Cela, una de las grandes leyendas de la historia del CD Castellón, fallecido a los 89 años.
El recuerdo al gran capitán marcó una tarde de fútbol formativo, pruebas y rodaje para el filial albinegro. Sobre el césped, el equipo de Juan Casajús dejó mejores sensaciones en la primera parte, con más dominio de balón y presencia en campo rival. Nico Font fue uno de los nombres propios del primer tiempo y protagonizó una de las acciones más destacadas en el minuto 22, en un tramo en el que el Castellón B logró llevar el peso del partido.
Segunda parte
Tras el descanso, el duelo cambió de guion. El Acero se mostró más ordenado, ganó metros y consiguió equilibrar el desarrollo del encuentro. La segunda mitad tuvo menos continuidad para los albinegros, aunque sirvió para repartir minutos, seguir probando piezas y ver el debut del último fichaje del filial, el central malagueño Álex Caro, procedente del Valencia Mestalla.
Juan Casajús formó de inicio con Carlos Calavia, Óscar Domingo, Konan Guy, Guillem Trilla, Bruno Partal, Jacobo de Oro, Antoni Fenollar, Enric Gisbert, Nico Font, Adrián Arapio y José Nadal. En la segunda parte también participaron Jorge Calduch, Álvaro Martí, Dereck Cuevas, Axel Pérez, Manu Portela, Jesús Rodríguez, Dennis Almiñana, Nacho Olivera, Elisha, Malone y Álex Caro.
El Castellón B continúa así acumulando minutos en una pretemporada pensada para ajustar automatismos, integrar caras nuevas y preparar una temporada exigente en Segunda Federación. La próxima cita para el filial será este sábado en el Estadio Pinilla, donde se enfrentará al CD Teruel a partir de las 20.30 horas.
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