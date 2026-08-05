Luto en el CD Castellón: fallece Luis Alonso Poncela, ‘Cela’, capitán en la final de Copa del 73

El CD Castellón ha anunciado este miércoles el fallecimiento, a los 89 años, de Luis Alonso Poncela, conocido futbolísticamente como ‘Cela’, una de las figuras más importantes y representativas de la historia del conjunto albinegro.

El exfutbolista defendió la camiseta del Castellón durante once temporadas y disputó un total de 357 encuentros en Primera, Segunda y Tercera División. Esta cifra lo sitúa como el tercer jugador con más partidos oficiales en la historia de la entidad.

Conocido entre la afición como «el gran capitán», Cela lideró al equipo durante una de las etapas más destacadas del club. Durante su trayectoria en Castelló participó en tres ascensos, dos a Segunda División y uno a Primera, y fue el capitán del equipo que alcanzó la histórica final de la Copa del Generalísimo de 1973, actual Copa del Rey.

En aquella final, disputada en el estadio Vicente Calderón, el conjunto orellut cayó ante el Athletic Club, pero aquella generación quedó para siempre grabada en la memoria del albinegrismo.

Comunicado en redes

«El CD Castellón lamenta profundamente la pérdida de Luis Alonso Poncela, ‘Cela’, tercer jugador con más partidos de nuestra historia: once temporadas, 357 encuentros y tres ascensos. El gran capitán de la final de Copa en el 73. Descanse en paz», ha comunicado la entidad a través de sus redes sociales.

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El club también ha trasladado sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del exjugador, así como a toda la familia albinegra, que despide a una de las grandes leyendas de su historia. DEP