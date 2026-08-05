Las noticias del día del CD Castellón: dos posibles salidas, nuevo amistoso para el filial y actualización de la campaña de abonos

El CD Castellón avanza hacia la recta final de una pretemporada marcada por la renovación de la plantilla, el crecimiento de su estructura deportiva y la respuesta de una afición que vuelve a acercar a Castalia al lleno. Estas son algunas de las noticias de este miércoles en albinegro que hay que conocer este miércoles.

La abundancia de atacantes puede provocar salidas

La elevada competencia en las posiciones ofensivas podría generar movimientos en la plantilla albinegra durante el último mes del mercado de fichajes. El club ha reforzado de manera notable el último tercio del terreno de juego con las incorporaciones de Antonio Gala, Fran Castillo, Álvaro Martín, Iñigo Córdoba y Hamza Bellari, entre otros jugadores. La acumulación de alternativas obligará a la dirección deportiva y a Pablo Hernández a tomar decisiones antes del cierre de la ventana estival. El objetivo será equilibrar la plantilla y encontrar una solución para aquellos futbolistas que puedan disponer de un papel secundario durante la temporada.

Mabil y Fran Castillo, con Barri detrás, durante un entrenamiento. / CD CASTELLÓN

Los primeros nombres situados en la rampa de salida son los de Isra Suero y Awer Mabil. En el caso del internacional australiano, según ha podido saber Mediterráneo y han publicado otras informaciones, su regreso a Australia es una posibilidad. Suero también tendría varias propuestas sobre la mesa y podría buscar un nuevo destino ante la fuerte competencia existente en la parcela ofensiva.

El filial afronta su segundo ensayo de la pretemporada

El Castellón B disputa esta mañana su segundo amistoso de preparación frente al CD Acero en las instalaciones de Gaetà Huguet, con el objetivo de continuar acumulando minutos y mejorar su puesta a punto para el comienzo de la temporada en Segunda Federación.

Los de Juan Casajús iniciaron la pretemporada con un empate frente al Villarreal C (3-3), en un entretenido encuentro entre filiales en el que marcaron Álvaro Martí, Derek y Jacobo de Oro. Más allá del resultado, aquella primera prueba permitió al cuerpo técnico empezar a repartir minutos y evaluar la evolución de una plantilla que todavía se encuentra en plena construcción.

El derbi entre Villarreal C y el Castellón B de la pasada semana / Mediterráneo

El encuentro frente al Acero también podría dejar el estreno oficial de Carlos Calavia, que ya tuvo minutos ante el Villarreal C antes de que se anunciara su fichaje, que llegó el pasado domingo ante la marcha de Juanki Ferrando al Nástic de Tarragona. El conjunto albinegro busca elevar progresivamente el nivel de exigencia antes de afrontar una campaña especialmente ambiciosa después de confirmar su presencia en la cuarta categoría del fútbol español.

Las nuevas altas acercan otro lleno en Castalia

La campaña de abonos entró ayer martes en su fase definitiva con la apertura de las nuevas altas para los poseedores del Carnet Albinegre. El proceso se desarrolla de manera telemática y respetando el orden de antigüedad de las personas inscritas en la lista de espera, que reciben por correo electrónico las instrucciones para formalizar su abono.

El club cerró la primera fase con 12.850 renovaciones, por lo que quedan menos de un millar de localidades disponibles, teniendo en cuenta también las modificaciones realizadas este verano en Castalia. La nueva distribución de la afición visitante, las áreas VIP, la sala de control y seguridad y los cambios en la zona de prensa han condicionado el aforo destinado a los abonados.

Atención presencial dentro de unos casos específicos / Manolo Nebot

El periodo de nuevas altas se prolongará hasta el domingo 9 de agosto, aunque la gran demanda hace prever que las localidades disponibles puedan agotarse antes. El Castellón se aproxima así a un nuevo lleno de abonados y vuelve a confirmar la fidelidad de una masa social que ha encadenado varios cursos completando prácticamente todo el aforo disponible

Regreso al trabajo antes de los dos últimos amistosos

El primer equipo retomó este martes los entrenamientos después de completar su concentración en las instalaciones del Royalverd Training Center y disfrutar de dos jornadas de descanso. Los futbolistas afrontan ya la última semana completa antes del comienzo de la competición liguera. Los de Pablo Hernández disputarán dos amistosos en apenas 24 horas. El viernes visitarán al Hércules en el estadio José Rico Pérez a partir de las 19.30 horas, mientras que el sábado se medirán al Levante UD, equipo de Primera División, en la Ciudad Deportiva La Coma desde las 19.00 horas. Este segundo encuentro se jugará a puerta cerrada.

Las dos pruebas servirán para terminar de ajustar el equipo, repartir los últimos minutos de preparación y perfilar el once del debut liguero. El Castellón comenzará la Liga el viernes 14 de agosto, a las 20.30 horas, frente a la Real Sociedad B lejos de Castalia.