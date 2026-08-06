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David Cubillas inicia una nueva etapa en el CD Castellón: ¿cuál será su rol esta temporada?

El exdelantero albinegro se estrenó como miembro del cuerpo técnico del Castellón B en el amistoso ante el Acero y también colaborará con el Juvenil A de División de Honor

Cubillas.

Cubillas. / R.D.M

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Redacción

Redacción

Castellón

David Cubillas vuelve a estar cerca del césped albinegro, aunque ahora desde otro lugar. El exdelantero del CD Castellón se estrenó como miembro del cuerpo técnico del Castellón B en una imagen especial para el club y para una afición que guarda un grandísimo recuerdo de su etapa como futbolista. Fue en el empate contra el Acero.

Cubillas siguió el encuentro desde la banda, carpeta en mano, tomando notas y compartiendo impresiones con el resto del cuerpo técnico del filial. Una escena sencilla, pero cargada de simbolismo: uno de los jugadores más queridos de los últimos años empieza ahora a recorrer otro camino dentro de la estructura albinegra.

Cubillas, en Gaetà Huguet.

Cubillas, en Gaetà Huguet. / CD CASTELLÓN

Su nueva función estará vinculada al Castellón B, pero también tendrá recorrido en la cantera. El exjugador compaginará su labor con el filial y el Juvenil A de División de Honor, dos equipos importantes en el crecimiento de los jóvenes futbolistas del club.

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La presencia de Cubillas supone un refuerzo emocional y deportivo para la base albinegra. Su experiencia como futbolista, su conocimiento del Castellón y su vínculo con Castalia pueden convertirse en un valor añadido para los jugadores que buscan abrirse camino. Después de dejar huella sobre el césped, Cubillas inicia una nueva etapa desde el banquillo, la libreta y el trabajo diario. Una noticia bonita para el Castellón y una forma distinta de seguir ligado al escudo.

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