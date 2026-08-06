Salida en el CD Castellón | Awer Mabil vuelve a Australia y se despide emocionado: «Cuando llegué atravesaba un momento complicado en mi vida, gracias por todo"

Salida confirmada y un adiós muy emotivo. Awer Mabil (15 de septiembre de 1995) pone punto final a su etapa en el CD Castellón. El club albinegro y el Melbourne City han alcanzado un acuerdo para el traspaso del extremo australiano, que regresa a su país para iniciar una nueva etapa en la A-League y, sobre todo, para estar más cerca de su familia.

Mabil llegó a Castalia en febrero de 2025 procedente del Grasshopper suizo y no tardó en dejar huella. En su primera media temporada repartió seis asistencias que resultaron fundamentales para lograr la permanencia en Segunda División. En la siguiente campaña mantuvo su peso ofensivo con tres goles y otras seis asistencias, aportando desborde, experiencia y peligro por las bandas. Aunque no pudo jugar el play-off a Primera División debido a que fue convocado con Australia para jugar el Mundial, donde alcanzó los dieciseisavos.

Isra Suero y Mabil se abrazan tras un gol anotado en el SkyFi Castalia / ERIK PRADAS

Internacional absoluto con Australia, el extremo cierra así una etapa de dos años en Castellón en la que también encontró estabilidad personal. Su despedida fue especialmente emotiva en el vestuario ante sus compañeros. «Solo quiero dar las gracias por todo. La gente aquí es muy buena. Estoy triste por irme, pero necesito estar más cerca de mi familia», explicó entre aplausos.

El futbolista reconoció además el importante vínculo que ha creado con el club y con el vestuario. «Voy a seguir al Castellón y a todos vosotros. Habéis significado mucho para mí porque cuando llegué estaba en un momento complicado de mi vida y he sido muy feliz durante estos dos últimos años», afirmó.

Mabil también lamentó marcharse en plena construcción de un proyecto ambicioso. «Perdón por irme en mitad de un proyecto para subir a Primera División. Tenéis todo mi apoyo», añadió antes de fundirse en abrazos e incluso en bailes colectivos junto a sus ya excompañeros. Mabil se marcha triste, pero también agradecido. Deja Castalia después de haber sido importante en el campo y de haber encontrado, en un momento difícil de su vida, un lugar en el que volver a sentirse feliz.

Unas posiciones muy pobladas

Hay que destacar que el Castellón ha fichado numerosos jugadores en las bandas y también en la mediapunta, con una nómina de hasta 12 jugadores para dichas parcelas, por lo que era evidente que uno o más de un jugador de dichas posiciones debían dejar el equipo antes del inicio del campeonato liguero. En estos momentos, cuenta con Rego, Bellari, Iñigo Córdoba, Antonio Gala, Suero, Bellari Álvaro Martín, Raúl Sánchez, Pablo Santiago, Douglas Aurelio e incluso Adam Jakbosen, que ha jugó por izquierda en el tramo final del pasado curso.