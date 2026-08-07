Alberto González desvela cómo será el innovador Castellón C: «No vamos a copiar la Kings League, pero sí su ambición narrativa»

¿Probamos para jugar en el Castellón C? Es la pregunta que se hacen muchos futbolistas amateurs de la provincia, que ahora tendrán la oportunidad de ganarse un sitio en el nuevo equipo albinegro. Para lograrlo deberán mostrar su nivel en un draft abierto ante el cuerpo técnico y competir por una de las 18 plazas que están disponibles.

El primer paso será completar la inscripción previa. Después llegará la jornada de pruebas, prevista para el próximo 12 de agosto, a las 18.00 horas, en la Ciudad Deportiva de la Coma. Participarán 60 aspirantes de entre 18 y 35 años, de cualquier posición. Solo 18 serán elegidos para formar parte de la primera plantilla del Castellón C. Todo un reto mayúsculo.

Alberto detalla el proyecto

El club quiere que los aficionados conozcan a sus protagonistas desde dentro. «Creemos que ahí hay una audiencia enorme y desatendida, y hemos mirado de forma deliberada hacia formatos como la Kings League para entender qué están haciendo bien», explica en exclusiva a Mediterráneo Alberto González, director general ejecutivo del club. La referencia a la Kings League no significa plagiar su idea. El Castellón C competirá en fútbol federado, con puntos, derrotas, ascensos y una competición real y dura, pero adoptará una forma diferente de transmitirlo. «No vamos a copiar su producto, porque el nuestro es fútbol federado y competición real, pero sí su ambición narrativa: contar el proceso, no solo el marcador».

Ahí reside una de las grandes particularidades del proyecto. «El acceso al equipo se decide mediante un draft abierto, algo poco habitual en el fútbol español y que, en sí mismo, ya es contenido. Vamos a enseñar los entrenamientos, los vestuarios, los errores y las conversaciones», detalla.

Jugadores de la provincia

Además, la idea poner el foco en futbolistas amateurs de la provincia, alejándose de traer jugadores de fuera. De este modo, mostrarán a las personas desde dentro, alejadas desde el profesionalismo y sintiendo como viven cada victoria o derrota. «No vamos a vender a estos chicos como héroes: son gente normal de Castellón, con trabajos normales, y ahí está precisamente lo que hace que merezca la pena mirarlo», profundizó Alberto González.

¿Dónde jugará de local?

En principio, el Castellón C disputará sus partidos como local en Gaetà Huguet, aunque todavía no está confirmado de forma definitiva. Tampoco se conoce por ahora el grupo de Tercera FFCV en el que quedará encuadrado. s

Alejandro López, jugador del San Pedro B y seguidor del Castellón, puede competir el próximo año contra el C: «Me parece un proyecto de futuro bastante interesante y obviamente siempre te hace ilusión jugar contra el equipo de tu ciudad. Respecto a la forma de elegir en el Draft, considera que «es una idea arriesgada aunque aún así puede salir bien».

El ejemplo de la CS League

Castellón ya ha demostrado que el fútbol amateur puede generar interés más allá del terreno de juego. La CS League, una competición no federada de fútbol siete, lleva varias temporadas creciendo gracias a una imagen moderna y a un potente trabajo en redes sociales. El Castellón C competirá en fútbol federado, pero buscará crear comunidad más allá del marcador. Esto es solo el inicio.