CD Castellón | Entradas a la venta para el estreno liguero ante la Real Sociedad B, la previa ante el Hércules y un nuevo fichaje para el filial

El CD Castellón afronta este viernes a las 19.30 horas su penúltimo amistoso de la pretemporada contra el Hércules, equipo de Primera Federación, en el Estadio Rico Pérez a las 19.30 horas en XXX Trofeo Ciudad de Alicante. Un partido que no será televisado. El conjunto albinegro buscará resarcirse del último test ante el Alavés en el que cayó por 3-0 en la única derrota de la pretemporada. Un partido en el que Pablo Hernández seguirá haciendo pruebas con el estreno liguero a una semana, ya que los albinegros abrirán la LigaHypermotion el próximo viernes 14 de agosto a las 20.30 ante la Real Sociedad B.

Lo más lógico es que el técnico albinegro reparta cargas porque este sábado a las 19.00 jugará su último compromiso veraniego contra el Levante en la Coma.

Oportunidad para los fichajes

Los futbolistas que más deben apretar en estos dos encuentros para ganarse un puesto en el once son los recién llegados, que continúan conociendo a sus compañeros y especialmente adentrándose en el ofensivo estilo de juego que implanta el cuadro albinegro.

Respecto al balance de este verano, los pupilos de Pablo ganaron los dos primeros partidos ante el Sabadell (2-0) y Valencia (1-2), empataron el tercero contra un complicado rival como el Girona (3-3) y perdieron el último ante el Alavés (3-0). Hoy, nueva prueba para coger ritmo y sensaciones.

Entradas a la venta para el debut liguero ante la Real B

El CD Castellón ha puesto a la venta las entradas para el estreno liguero ante la Real Sociedad B en las Instalaciones de Zubieta el próximo viernes 14 de agosto a las 20:30h. Las entradas estarán a disposición exclusivamente para todos los abonados del CD Castellón 2026/2027 y los poseedores del Carnet Albinegre 2025/2026. La venta ya está disponible solamente online. El periodo de venta será hasta el lunes 10 de marzo a las 12 horas o cuando se terminen las existencias. El precio de las entradas es de 20€ para todos los públicos y se recomienda documentación.

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