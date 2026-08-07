La crónica | El Castellón alza el XXX Trofeo Ciudad de Alicante en una trepidante tanda de penaltis ante el Hércules (0-0 (4-5))

¿Hay algo más aburrido que un amistoso de agosto sin goles? Probablemente sí, aunque cuesta encontrarlo. ¿Hay algo más emocionante que una tanda de penaltis larga y con suspense? Probablemente no. Esa cara y cruz del fútbol de verano se vivió ayer en el Rico Pérez, donde el CD Castellón levantó el XXX Trofeo Ciudad de Alicante tras superar al Hércules desde los once metros, con siete lanzamientos por equipo. La pena para la afición albinegra fue no poder verlo por televisión, ya que ningún canal emitió el encuentro.

Empezando por el final, que fue lo más emocionante, Jakobsen abrió la tanda y Matthys dio la primera ventaja a los albinegros. También marcó Juanjo Nieto, pero el brasileño Douglas falló el tercer lanzamiento. Mellot y Raúl Sánchez no perdonaron en el cuarto y quinto penalti, llevando el pulso hasta la muerte súbita. Ahí falló Barri, pero el Hércules desaprovechó la oportunidad de cerrar el trofeo. Sienra encontró la red en el séptimo lanzamiento y el conjunto alicantino volvió a errar, topándose con el larguero en un intento a lo panenka. El Castellón ensayó una faceta que puede ser clave durante el curso.

Álvaro Martín, en la primera parte. / CD CASTELLÓN

El once de Pablo... con muchos jugadores que no viajaron

El once de Pablo Hernández fue muy reconocible y podría no diferir mucho del que arranque la temporada contra la Real Sociedad B. Matthys fue el portero con Mellot y Alcazar en las alas y la pareja Alberto-Sienra en el eje de la zaga. En el centro del campo, Barri dio salida de balón con Álvaro Martín entre líneas. Las bandas fueron para Raúl Sánchez e Iñigo Córdoba con Jakobsen y Camara en punta.

Así, no viajaron a Alicante Saipi, Kostis, Vlak, Fran Castillo, Bellari, Gala, Rego, Tincho, José Albert, Doué, Suero, Pablo Santiago y Álvaro García, que todo indica a que jugarán hoy ante el Levante.

El conjunto albinegro empezó fiel a su estilo, dominando y generando un caudaloso flujo de oportunidades. Álvaro Martín se topó con el palo en el minuto 4 y Camara no tuvo fortuna en el rechace. Tampoco en una media vuelta con mucha intención que atrapó Carlos Abad con ciertas dificultades.

El duelo bajó revoluciones en una tarde calurosa en Alicante y los locales, que militan en Primera Federación, dieron un importante susto. Antoñín no llegó por muy poco a embocarla en el segundo palo ante el uy de los asistentes, que esperaban con ansia el gol.

Iñigo Córdoba. / CD CASTELLÓN

Segunda parte, más de lo mismo

En la segunda parte, el Castellón continúo llevando el peso y dos zurdazos de Álvaro Martín e Iñigo Córdoba estuvieron a punto de abrir el marcador. No había manera. Los cambios reactivaron al Hércules y Pepe Traoré tuvo una ocasión nada más entrar que se marchó por encima del larguero. Juanjo Nieto, en la que fue su casa, respondió con un jugadón cerca del minuto 70. Controló, regateó y chutó... y paradón.

Hasta hubo tiempo para una expulsión en el tramo final por doble amarilla para Ben Hamed tras una fuerte entrada sobre Juanjo Nieto. Y tras los penaltis, el Castellón alzó el trofeo en Alicante. Este sábado, último partido de pretemporada contra el Levante, en La Coma, a las 19.00 horas. Esta vez, televisado en À Punt y el canal de Youtube del Levante. Será el último test... antes de competir ya por los puntos.