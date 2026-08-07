En directo | Castellón-Levante: Los albinegros afrontan su último amistoso en La Coma

El CD Castellón entra en el tramo final de la pretemporada con el último amistoso, ante el Levante, en La Coma. El conjunto albinegro se mide a un rival de Primera a seis días del debut liguero contra la Real Sociedad. Un duelo que contamos en Mediterráneo tanto en directo como en la crónica después del partido.

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