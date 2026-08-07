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En directo | Castellón-Levante: Los albinegros afrontan su último amistoso en La Coma

El equipo de Pablo Hernández cierra la pretemporada contra el Levante, equipo de Primera División, a seis días del estreno liguero contra la Real Sociedad B

Pablo Hernández, durante un entrenamiento del CD Castellón de la presente pretemporada.

Pablo Hernández, durante un entrenamiento del CD Castellón de la presente pretemporada. / Manolo Nebot

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Aitor Aguirre

Castellón

El CD Castellón entra en el tramo final de la pretemporada con el último amistoso, ante el Levante, en La Coma. El conjunto albinegro se mide a un rival de Primera a seis días del debut liguero contra la Real Sociedad. Un duelo que contamos en Mediterráneo tanto en directo como en la crónica después del partido.

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