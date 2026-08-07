¿Dónde ver el último amistoso de la pretemporada del CD Castellón ante el Levante?
El conjunto albinegro se mide este viernes al Hércules y este sábado al conjunto granota para cerrar la pretemporada
El CD Castellón se enfrenta este sábado al Levante en el último amistoso de la pretemporada. Los de Pablo Hernández, un día después de medirse al Hércules en el Rico Pérez este viernes a las 19.30 horas, en un partido que desgraciadamente para los seguidores albinegros no es televisado, buscarán cerrar el periodo estival con un triunfo antes de arrancar la Liga.
Dos partidos sin apenas descando en los que el técnico albinegro repartirá minutos y donde los nuevos fichajes buscarán seguir adaptándose para ganarse la oportunidad en el primer encuentro liguero, el próximo viernes contra la Real Sociedad B a las 20.30 horas.
El balance de esta pretemporada
La pretemporada es eso. Pretemporada y los resultados sirven de bastante poco en un periodo de cargar piernas y mente para lo que viene. El Castellón arrancó con triunfo por 2-0 sobre el Sabadell y venció al Valencia en su un clásico por estas fechas. En el stage en Olot, empató contra el Girona 3-3 y perdió 3-0 contra el Alavés.
Horario y dónde ver gratis por TV
El Levante UD se enfrenta al CD Castellón este sábado 8 de agosto en el último choque de la pretemporada granota. El encuentro se disputará a las 19:00 horas en la Ciudad Deportiva de La Coma. Puedes seguir el partido completamente gratis por televisión a través de À Punt. Además, el Levante retransmitirá el encuentro a través de su canal de Youtube.
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