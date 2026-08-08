La crónica | Mal sabor para el Castellón ante el Levante en el cierre de la pretemporada (1-3)

Hasta aquí los ensayos. Hasta aquí los amistosos de agosto, esos partidos de los que casi siempre cuesta sacar conclusiones definitivas. En el horizonte ya aparece LaLiga Hypermotion y el CD Castellón ha cerrado pretemporada con derrota ante un rival de Primera División como el Levante. Un encuentro que no fue televisado, para pena de la afición albinegra, y que dejó peor sabor de boca por el marcador que por las sensaciones de un duelo más disputado de lo que reflejó el resultado final.

Con un once completamente diferente al del viernes ante el Hércules —jugar dos partidos en apenas 24 horas tampoco es precisamente lo más habitual—, Pablo Hernández repartió minutos y dio protagonismo a buena parte de los futbolistas que no habían participado en Alicante. El Castellón formó con Saipi; Juanjo Nieto, José Albert, Parente, Pablo Santiago; Vlak, Doué, Bellari, Rego, Gala y Álvaro García.

Antonio Gala, autor del gol del Castellón. / ERIK PRADAS

Emotivo minuto de silencio

El encuentro arrancó con un momento especialmente emotivo. Antes de que rodara el balón se guardó un minuto de silencio en memoria de Luis Cela, leyenda albinegra. Los asistentes respondieron con una sentida ovación y, después del homenaje, empezó el último ensayo del verano.

Todavía estaban los dos equipos ajustando posiciones cuando el Levante golpeó primero. Iván Romero no perdonó en la primera ocasión granota y batió a Saipi para firmar el 0-1 en un inicio frío para el Castellón.

Pablo Santiago, siempre cumplidor, que protagonizó una doble acción con peligro aunque sin encontrar portería. Tras el parón de hidratación, llegó una de las mejores noticias de la tarde: el estreno goleador de Antonio Gala como jugador del Castellón. El italiano, uno de los fichajes más ilusionantes del verano, empató tras una asistencia de Hamza Bellari, muy activo durante el primer tiempo. Del añorado Cala a Gala, el nombre ya empieza a sonar en Castalia.

Nzanza pelea el balón ante Dela. / Erik Pradas

Segunda parte

La segunda parte arrancó igualada, con ambos equipos intentando llevarse la victoria, pero el Levante volvió a mostrar más pegada. Otra vez Iván Romero, el jugador más determinante del encuentro, apareció para poner el 1-2 y completar su doblete.

Poco después, Bellari sufrió una fuerte entrada y tuvo que marcharse dolorido de su rodilla. Pablo aprovechó para hacer cambios y y dio entrada a Fran Castillo, Willmann y Nzanza para refrescar al equipo. El Castellón no se rindió y Jari Vlak estuvo a punto de igualar el encuentro. El neerlandés sigue adaptándose a su nuevo equipo. A quince minutos del final entraron Tincho, Douglas, Andrés Caro y Suero, pero el Levante acabó el duelo más entero. Saipi evitó el tercero con una buena intervención, aunque no pudo evitar el tercer tanto, obrra de Nacho Pérez. Y así, en cinco días arranca la Liga.

Ficha técnica

CD Castellón: Saipi, Juanjo Nieto, Parente, José Albert, Rego, Vlak, Doué, Bellari, Gala, Pablo Santiago y Álvaro García. También jugaron Fran Castillo, Willmann, Nzanza, Tincho, Douglas, Andrés Caro y Suero.

Levante UD: Ryan, Nacho Pérez, Mandi, Dela, Manu Sánchez, Oriol Rey, Olasagasti, Víctor García, Carlos Álvarez, Paco Cortés e Iván Romero. También jugaron Tay, Musuayi y Marc Santos.

Goles: 0-1: Iván Romero (min. 5); 1-1: Gala (min. 32); 1-2: Iván Romero (min. 56); 1-3: Nacho Pérez (min. 80).

Árbitro: Carlos Albaladejo García (Comité Valenciano).

Estadio: Ciudad Deportiva de La Coma.