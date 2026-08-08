El nuevo proyecto del Castellón Femenino: Más equipos en la cantera y una apuesta firme por seguir creciendo
La sección albinegra amplía su estructura hasta los 11 equipos con un nuevo juvenil y mantiene la base del primer equipo, ahora liderado por Iván Ausina tras el relevo de Alberto Berman, con el reto de volver a pelear por el ascenso a Segunda Federación después de quedar segundos el curso pasado: «Queremos consolidarnos como un club referencia»
«Afrontamos esta nueva temporada con muchísima ilusión, ambición y responsabilidad». Con esa declaración de intenciones define el CD Castellón, en declaraciones a Mediterráneo, el nuevo proyecto de su fútbol femenino, una apuesta que pretende consolidar el crecimiento de los últimos años y seguir dando pasos adelante en la cantera y en el primer equipo.
La hoja de ruta del club pasa por fortalecer toda la estructura, desde las categorías inferiores hasta el conjunto sénior, con una metodología común que permita formar jugadoras, mejorar su desarrollo y facilitar su progresión dentro de la entidad. «Queremos que cada jugadora que forme parte del club tenga las mejores herramientas para crecer tanto a nivel deportivo como personal», lanzan.
La cantera, a más
El principal impulso del proyecto está en el fútbol base. Esta temporada, el CD Castellón contará con 11 equipos femeninos, uno más que el pasado curso gracias a la creación de un nuevo conjunto en categoría juvenil. Un paso que refleja el crecimiento sostenido de una sección que quiere construir desde abajo, ampliar su estructura y reforzar el camino hacia el primer equipo. «La cantera femenina es uno de los pilares fundamentales de nuestro proyecto», destacan desde la entidad. El objetivo es seguir reforzando la formación desde las edades más tempranas mediante una metodología común que permita desarrollar a las jugadoras y acercarlas, con el paso de los años, al conjunto sénior. «Queremos ofrecer una formación de calidad desde las categorías más tempranas, creando una metodología común que permita a las jugadoras desarrollarse y tener la oportunidad de llegar al primer equipo», añaden.
Iván Ausina toma el relevo
La nueva temporada también llega con relevo en el banquillo del primer equipo. Tras un curso en el que el Castellón Femenino se quedó a las puertas del ascenso a Segunda Federación, Iván Ausina sustituye a Alberto Berman y asume la dirección de una plantilla que volverá a competir con la ambición de estar en la zona alta.
Ausina ya formó parte del proyecto la pasada campaña como segundo entrenador de Berman y ahora da un paso al frente para liderar al equipo desde el banquillo. El tándem Berman-Ausina terminó el curso en segunda posición, a diez puntos del Valencia B, en una temporada de alto nivel competitivo que dejó al Castellón cerca de conseguir el objetivo.
Continuidad para ascender
El primer equipo parte de una base sólida tras finalizar la pasada temporada como subcampeón de Tercera Federación. Lejos de una revolución, el club ha optado por mantener el bloque mediante renovaciones importantes, incorporar nuevos perfiles para aumentar la competitividad: «Damos continuidad a la gran mayoría del cuerpo técnico, algo que consideramos clave para seguir creciendo y consolidando una identidad de juego», explican con optimismo.
Respecto al objetivo del ascenso, son prudentes: "Nuestro objetivo es que el primer equipo siga creciendo temporada tras temporada», señalan desde la entidad. Queremos consolidarnos como un club de referencia y aspirar a competir cada vez al máximo nivel, siempre desde una base sólida y sostenible. Dar el salto a una categoría superior requiere mucho trabajo, estabilidad y planificación». Y así será el nuevo proyecto del Femenino para la 26/27.
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