CD Castellón | Pablo Santiago pide paciencia con los fichajes: «No es un estilo fácil, al principio cuesta y hay que darles tiempo"

Pablo Santiago (27 de septiembre de 2000) ya ha dejado atrás la etiqueta de recién llegado. Ahora le toca ejercer de apoyo para los nuevos fichajes, del mismo modo que otros compañeros lo hicieron con él en su llegada al Castellón. El centrocampista valoró de forma positiva el cierre de la pretemporada y destacó la importancia de seguir acumulando ritmo antes del inicio liguero.

«Nos ha servido para seguir cogiendo minutos y sensaciones contra un rival de Primera División. Creo que estamos con ganas de que llegue el estreno», explicó tras el último test del verano. Más allá del resultado, el jugador albinegro incidió en que el grupo llega preparado y con una buena base física después de varias semanas intensas de trabajo.

Mellot y Pablo Santiago durante un partido de pretemporada. / CD CASTELLÓN

«Yo creo que llegamos bien, con mucho trabajo detrás. Estamos bien físicamente y eso es lo importante. Vamos cogiendo conceptos», señaló Pablo Santiago, que también puso el foco en el proceso de adaptación de una plantilla con muchas caras nuevas. «Los que seguimos estamos intentando adaptar a los nuevos lo más rápido posible y para eso está la pretemporada», apuntó.

El futbolista reconoció que el estilo del Castellón requiere tiempo, especialmente para quienes acaban de llegar. «Creo que se están adaptando bien. Es verdad que no es un estilo fácil, cuesta al principio y hay que dar tiempo a la gente para que se adapte», afirmó.

Sobre el objetivo del curso, Pablo Santiago apostó por mantener la línea competitiva de la pasada temporada y volver a ser un equipo reconocible. «El objetivo es competir al máximo. Hay que tener de referencia lo del año pasado, jugar un fútbol bonito, competir como hicimos y, si estamos igual o mejor, van a venir cosas bonitas», aseguró.

Por último, el centrocampista también tuvo palabras para la afición albinegra, a la que espera volver a ver empujando desde el primer día. «Estamos muy ilusionados como ellos. Estoy seguro de que van a estar ahí. Les esperamos y tenemos ganas de volver a verlos», concluyó.