Pablo Hernández valora la pretemporada y mira al inicio liguero: «Estamos preparados y queremos mejorar lo del año pasado»

Pablo Hernández analizó la actualidad del CD Castellón tras el último amistoso de la pretemporada contra el Levante. El técnico albinegro se muestra ambicioso, confía en su plantilla y ya cuenta los días para el estreno liguero ante la Real Sociedad B.

Galería | Las mejores imágenes del Castellón-Levante en el último amistoso / Erik Pradas

Valoración del partido

«Bastante buenas sensaciones. Es verdad que el resultado no es el que queríamos, pero ha sido un partido que ha servido para sacar cosas positivas ante un rival de Primera División. Hemos jugado en campo contrario, ellos han estado en bloque bajo y creo que, al final, ha sido un partido positivo. Hay mucha gente nueva y en general estoy contento».

Los nuevos fichajes

«Cuando vienen jugadores nuevos, lo más importante es que se acoplen lo más rápido posible. Ha sido una pretemporada muy corta para nosotros porque acabamos tarde por el play-off, pero en general estoy contento. La gente nueva está cogiendo los conceptos muy pronto y se está integrando bien en el grupo. Es verdad que habría sido mejor tener alguna semana más, pero creo que estamos preparados para empezar la Liga».

Cómo llega el equipo al estreno

«El equipo llega bien al primer partido. Todos queremos ganar, pero lo más importante es que físicamente tengamos el mejor ritmo posible. El equipo está preparado y tenemos ganas de empezar la Liga la semana que viene fuera de casa. Esperamos conseguir los tres puntos».

El objetivo de la temporada

«El objetivo es intentar mejorar la temporada pasada. Sabemos que es difícil y conocemos el reto que hay por delante. Ahora tenemos equipos que han bajado, como Girona o Mallorca, que si ves sus plantillas son equipos que van a estar en la pelea. Queremos estar otra vez en esa pelea por los puestos de arriba que dan la opción de subir directamente o jugar el play-off. Sabemos que es muy difícil, pero vamos a intentarlo».

Mensaje a la afición

«El mensaje a la afición es el que siempre les he dicho: que sigan al equipo como el año pasado, que estuvieron en Castalia y fuera de casa. Espero que este año sea igual. Nosotros vamos a dejarnos todo en el campo para intentar ganar los máximos partidos posibles y con ellos siempre tenemos un poco más de ayuda».