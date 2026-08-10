El acrobático gol en Rusia que cautiva a Voulgaris: ¿lo intentará copiar el Castellón?

Semana de inicio de la temporada en LaLiga Hypermotion, que se abre este viernes, 14 de agosto del 2026, con un Real Sociedad B-CD Castellón (20.30 horas, en Zubieta). El custodio, propietario y presidente del Castellón está muy pendiente de lo que suceda en torno al equipo de Pablo Hernández pero, a la vez, tiene un ojo puesto en lo que pasa en el planeta Fútbol. Y este fin de semana ha dejado un gol viral en la segunda división de Rusia, que ha cautivado el canadiense.

El defensor iraní Nader Mohammadi protagonizó una de las jugadas más acrobáticas y virales del fútbol mundial al ejecutar un impresionante saque de banda con voltereta (somersault throw-in) que terminó en asistencia de gol.

¿Cómo fue la jugada?

El contexto: El partido enfrentaba al Spartak Kostroma frente al SKA-Khabarovsk por la segunda división del fútbol ruso.

El partido enfrentaba al frente al por la segunda división del fútbol ruso. La ejecución: Con el marcador a favor, a la altura de los minutos finales y disponiendo de un saque lateral en campo rival, Mohammadi tomó carrera, apoyó el balón sobre el césped e impulsó su cuerpo haciendo una pirueta completa en el aire (un mortal hacia adelante) .

Con el marcador a favor, a la altura de los minutos finales y disponiendo de un saque lateral en campo rival, Mohammadi tomó carrera, apoyó el balón sobre el césped e impulsó su cuerpo haciendo una . El resultado: Aprovechando la enorme inercia y fuerza de la pirueta, soltó un envío potente y directo al corazón del área que conectó con uno de sus compañeros para firmar el gol (en un encuentro que terminó con victoria por 3-1 para su equipo).

Antecedentes y la técnica

Especialidad de la casa: A pesar de haber sorprendido a todo el fútbol ruso tras su llegada procedente del Zob Ahan iraní, esta no es la primera vez que Mohammadi acapara portadas por lo mismo; ya había dejado destellos de esta habilidad en su país natal.

A pesar de haber sorprendido a todo el fútbol ruso tras su llegada procedente del Zob Ahan iraní, esta no es la primera vez que Mohammadi acapara portadas por lo mismo; ya había dejado destellos de esta habilidad en su país natal. Un recurso histórico poco común: Este tipo de saques de banda acrobáticos tienen muy pocos exponentes de élite a lo largo de la historia del deporte. Los casos más recordados antes de Mohammadi pertenecían al estonio Risto Kallaste en los años 90 y al inglés Steve Watson en la Premier League, siendo una maniobra permitida por el reglamento siempre y cuando se mantengan los pies en contacto con el suelo al soltar el esférico y se ejecute correctamente desde atrás de la cabeza.

Una acción retuiteada por Volugaris. ¿El Castellón intentará replicarla?

El 'retuit' de Volgaris sobre el gol de Rusia. / MEDITERRÁNEO

Nota reglamentaria

Cabe recordar que según las reglas de la IFAB, un saque de banda directo...

No puede convertirse en gol de manera directa.

Si entra en la propia portería, se concede un saque de esquina.

Si entra en la contraria, un saque de puerta, por lo que siempre debe ser tocado por otro jugador para que el gol suba al marcador.

¿Lo había hecho antes?

Sí, ya lo había hecho antes.

Nader Mohammadi tiene esta acrobacia registrada como su marca personal desde su etapa en el fútbol de Irán (jugando para equipos como el Zob Ahan y otros clubes de la Persian Gulf Pro League).

De hecho, en su país natal ya se había vuelto viral por jugadas idénticas, incluyendo un partido donde la potencia de su salto y lanzamiento fue tal que el balón terminó colándose directamente en la portería rival tras un ligero desvío del guardameta. Repetir la pirueta en Rusia simplemente confirmó que no se trató de un truco de una sola vez, sino de una técnica que domina a la perfección.