El balance de la pretemporada del CD Castellón con los 11 fichajes buscando su hueco en el equipo

El Castellón ha cerrado una pretemporada corta con un balance equilibrado y buenas sensaciones: seis amistosos, dos victorias, dos empates y dos derrotas. El equipo arrancó el verano con triunfo ante el Sabadell (2-0) y volvió a ganar en el derbi veraniego frente al Valencia (1-2). Después empató contra el Girona (3-3), cayó ante el Alavés (3-0) y cerró la preparación con dos partidos en dos días. Empató ante el Hércules (0-0) y levantó el Trofeu de Alicante en la tanda de penaltis y cayó en el último test frente al Levante (1-3).

Más allá de los resultados, como aseguró el propio Pablo Hernández, la pretemporada ha servido para medir el grado de adaptación de una plantilla con muchas caras nuevas. Jugadores con experiencia como Iñigo Córdoba, Álvaro Martín o Juanjo Nieto ya están plenamente integrados en la dinámica del equipo y apuntan a tener sumo impacto desde el inicio del campeonato en Donosti.

Antonio Gala, autor del gol del Castellón. / CD CASTELLÓN

Adaptación de los ‘foráneos’

Los refuerzos procedentes de otras ligas atraviesan todavía su lógico proceso de adaptación. Rodrigo Rego, Antonio Gala y Jari Vlak intentan aclimatarse a base de minutos y rodaje. El italiano ha dejado destellos de su calidad durante la pretemporada y logró estrenarse como goleador ante el Levante. También necesita tiempo David Nzanza, mientras que el portero Saipi sí ha contado con bastante protagonismo bajo palos.

Bellari. / Erik Pradas/LANCER PRESS

El salto de Primera Federación

A ellos se suman los casos de jugadores que saltan desde Primera Federación. Hamza Bellari ha sido uno de los fichajes con más minutos y participación durante el verano. En cambio, el mediapunta Fran Castillo tardó en debutar por unas molestias y todavía necesita ritmo de competición para alcanzar su mejor versión. Por su parte, Ilias Kostic no ha debutado al continuar recuperándose de una grave lesión de ligamento cruzado que se produjo en octubre de 2025.

De este modo, y a falta de cuatro días para el estreno liguero, el equipo vuelve este lunes al trabajo tras descansar el domingopara empezar a preparar el encuentro ante la Real Sociedad B, el próximo viernes a las 20.30 horas, en Zubieta. Tras una pretemporada corta pero intensa, el conjunto albinegro buscará empezar con buen pie en una temporada en el que el objetivo es «mejorar el curso pasado» e intentar pelear por el deseado ascenso a Primera División.