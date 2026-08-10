Siempre es mejor empezar ganando. El CD Castellón lo sabe y este curso tendrá una nueva oportunidad para romper una pequeña cuenta pendiente desde su regreso a Segunda División. Los albinegros afrontarán por tercera temporada consecutiva la primera jornada lejos de Castalia y, otra vez, con el norte como punto de partida.

Primero fue Eibar. Después, Santander. Ahora será San Sebastián. Tres estrenos consecutivos a domicilio y tres viajes hacia el norte que dibujan una curiosa coincidencia en el calendario del conjunto castellonense. Hasta ahora, eso sí, ninguno de los dos precedentes logró sumar.

Derrota en Ipurúa

En el primero, tras el ascenso, el Castellón arrancó la competición con un empate sin goles en Ipurua. Un 1-0 ante el Eibar con un gol de Jon Bautista en el minuto 2 que dio la bienvenida al conjunto albinegro a la categoría. El Castellón mereció más y tuvo oportunidades para empatar pero se marchó de vacío de Ipurúa.

El curso pasado en Santander

Una temporada después volvió a repetirse el guion geográfico y también el resultado. El destino fue El Sardinero y el Racing de Santander se impuso por 3-1, dejando al cuadro albinegro sin premio en su estreno liguero. Los cántabros lograron el ascenso directo. Otra vez, el primer gol fue tempranero. Asier Villalibre marcó en el seis y Andrés Martín amplío la renta en el 36. Recortó distancias Camara en el 45 pero el propio Andrés Martín sentenció de penalti en el 84.

Este verano aparece una tercera oportunidad. El Castellón volverá a desplazarse al norte, en esta ocasión para medirse a la Real Sociedad B, pero el contexto será diferente. Si Eibar y Racing partían como rivales de enorme entidad, esta vez será el conjunto castellonense el que llegue, al menos sobre el papel, con la condición de favorito. ¿A la tercera llegará la vencida en la primera jornada para el CD Castellón?