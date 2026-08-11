Las apuestas ya marcan el listón del Castellón en Segunda: así ven a los albinegros antes de empezar la competición

A escasos días de que vuelva a rodar el balón, las casas de apuestas comienzan a dibujar su particular clasificación de Segunda División. Y el CD Castellón aparece en una posición interesante. Los albinegros no forman parte del primer grupo de grandes favoritos para ganar la categoría, pero tampoco parten como un equipo más. Después de ser sextos, sumar 72 puntos y disputar el play-off la pasada temporada, el listón vuelve a situarse alrededor de la zona alta y la pelea por las seis primeras posiciones.

No existe, al menos de momento, un mercado generalizado en el que las principales casas determinen literalmente si el Castellón terminará sexto, séptimo u octavo. Las apuestas a largo plazo se articulan principalmente alrededor del campeón, el ascenso o la clasificación para el play-off. Pero su jerarquía permite extraer una primera conclusión: hay cinco equipos que parten por delante del Castellón en la carrera por el título.

Betfair, que ha actualizado este lunes sus cuotas de campeón de Segunda División 2026/2027, coloca al Girona como máximo favorito, a 4,00 euros por euro apostado. Después aparecen el Real Oviedo (5,00), Mallorca (6,00), Almería (8,00) y Las Palmas (11,00). Son los cinco equipos que la propia casa incluye en su grupo principal de candidatos. El Castellón queda fuera de ese top 5 inicial.

Del sexto puesto hacia abajo: el play-off como frontera

Traducir las apuestas a una posición exacta sería ir más allá de lo que realmente dice el mercado. Pero sí existe una lectura evidente: las casas no colocan al Castellón entre los cinco principales aspirantes a ganar la competición. Por ello, si se quiere trasladar esa jerarquía a la clasificación, la sexta plaza aparece como la primera frontera posible para los albinegros, precisamente el lugar que da acceso al play-off.

No sería, además, un territorio desconocido. El Castellón terminó el pasado campeonato sexto con 72 puntos, después de conseguir 20 victorias, 12 empates y sufrir diez derrotas. Marcó 70 goles, otro registro histórico para el club y consiguió el primer billete de su historia para disputar un play-off de ascenso a Primera División.

La aventura terminó en semifinales contra el Almería. Después del 1-1 de Castalia, los albinegros cayeron por 3-2 en tierras andaluzas y quedaron eliminados por un global de 4-3.

Aquel rendimiento ha cambiado inevitablemente la percepción alrededor del equipo. El Castellón ya no arranca como una incógnita. Pablo Hernández, además, continuará al frente de un proyecto que este verano le renovó hasta 2029, después del impacto producido desde su llegada al banquillo.

LOS CINCO FAVORITOS PARA GANAR SEGUNDA

Girona: 4,00 Real Oviedo: 5,00 Mallorca: 6,00 Almería: 8,00 Las Palmas: 11,00

El Castellón queda fuera del primer grupo de cinco candidatos al título.

Donde no hay dudas: favorito ante la Real Sociedad B

Si las apuestas de toda la temporada son prudentes con el Castellón, el mercado cambia radicalmente cuando se analiza el primer partido de LaLiga Hypermotion.

Los albinegros debutarán este viernes 14 de agosto, a las 20.30 horas, contra la Real Sociedad B en Zubieta, y existe prácticamente unanimidad entre las casas: el Castellón es el favorito para llevarse los tres puntos, pese a actuar como visitante. El horario y el escenario del encuentro figuran ya en el calendario oficial del club.

La comparación de cuotas refleja una diferencia considerable. Bet365 ofrece el triunfo del Castellón a 1,71, mientras Sportium lo sitúa a 1,77; Luckia, a 1,76; William Hill, a 1,75; Bwin, a 1,75; y Codere, a 1,80. En esas mismas casas, una victoria de la Real Sociedad B se mueve aproximadamente entre 3,80 y 4,20, mientras que el empate ronda entre 3,60 y 3,90.

Las cuotas pueden cambiar conforme se acerque el encuentro y existen diferencias entre comparadores, pero el sentido del pronóstico no cambia. Oddschecker también muestra al Castellón como claro favorito sobre los otros dos signos del encuentro.

La conclusión resulta significativa: para las casas es sensiblemente más probable que gane el Castellón a que lo haga el filial de la Real Sociedad. Un respaldo considerable para un equipo que comienza el campeonato lejos de Castalia.

QUÉ PAGAN POR EL TRIUNFO DEL CASTELLÓN EN ZUBIETA

Bet365: 1,71

Winamax: 1,72

William Hill: 1,75

Bwin: 1,75

Luckia: 1,76

Sportium: 1,77

Codere: 1,80

Cuotas recogidas este lunes (10 de agosto) y sujetas a variaciones hasta el inicio del encuentro.

Las apuestas esperan goles

Y el pronóstico de las casas no termina en el ganador. También existe una tendencia bastante clara sobre el tipo de encuentro que esperan en Zubieta: un partido con goles.

En Bet365, que haya más de 2,5 tantos se paga a 1,67, frente a los 2,15 del escenario de dos goles o menos. Sportium baja el más de 2,5 a 1,65, mientras William Hill y Bwin lo dejan en 1,62. Incluso el mercado de ambos equipos marcarán se inclina hacia el sí, que Bet365 ofrece a 1,62.

Hay un precedente especialmente llamativo que ayuda a explicar esa expectativa. Los dos Real Sociedad B-Castellón de la pasada temporada dejaron 15 goles.

El primero fue uno de los partidos más espectaculares de todo el campeonato. El Castellón venció por 5-4 en Castalia en noviembre. En la segunda vuelta, la Real Sociedad B se tomó la revancha en Zubieta y se impuso por 4-2. Nueve goles en el primer enfrentamiento y seis en el segundo.

Ahora vuelven a cruzarse precisamente en la primera jornada.

La plantilla del CD Castellón durante la estadía en Olot. / CD CASTELLÓN

Un Castellón con una consideración diferente

Las apuestas dejan así dos fotografías complementarias del Castellón antes del comienzo de la temporada.

A largo plazo, el mercado todavía coloca por delante a los tres descendidos de Primera —Girona, Oviedo y Mallorca— y a dos de los equipos que ya estuvieron en la pelea por subir la pasada campaña, Almería y Las Palmas. El conjunto albinegro no aparece dentro de ese primer núcleo de favoritos.

Pero las cuotas tampoco dibujan un Castellón destinado a transitar por la zona media sin mayores aspiraciones. El antecedente de los 72 puntos, la sexta plaza y el play-off convierte nuevamente las posiciones de promoción en la referencia inevitable con la que medir al equipo de Pablo Hernández.

Y, a corto plazo, el mensaje es todavía más contundente. Bet365, Sportium, Luckia, William Hill, Bwin y Codere coinciden en señalar al Castellón como favorito para comenzar la Liga ganando en Zubieta.

Es solo el punto de partida de una competición de 42 jornadas en la que los pronósticos cambiarán prácticamente cada semana. Pero antes de que ruede el balón, las apuestas ya han colocado el primer listón: el Castellón empieza por detrás de los grandes favoritos al ascenso, pero con la zona de playoff en el horizonte y con condición de favorito para sumar los primeros tres puntos de la temporada.