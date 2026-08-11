¡El Celta Fortuna-Castellón del 31 de agosto en Balaídos, en serio riesgo!

El CD Castellón tenía marcado en rojo un desplazamiento especial durante el primer mes de competición. Más allá de los tres puntos, la visita al Celta Fortuna del próximo 31 de agosto del 2026 ofrecía un aliciente poco habitual en Segunda División: jugar en Balaídos, un estadio de Primera División y la casa de un Celta que esta temporada también compite en la Europa League. Y además, candidato a ser sede del Mundial 2030.

Ahora, esa posibilidad, en clave albinegra, está en serio peligro.

El grave problema que presenta actualmente el césped de Balaídos, afectado por un hongo, no solo amenaza el Celta-Osasuna con el que los vigueses deben comenzar la LaLiga EA Sports este domingo. También genera interrogantes sobre los siguientes encuentros programados en el recinto y, entre ellos, aparece el Celta Fortuna-Castellón del lunes 31 de agosto (21.30 horas).

El terreno de juego no se encuentra actualmente en condiciones óptimas y el Celta ya ha comunicado la situación tanto a LaLiga como a Osasuna. El club vigués es partidario de aplazar su estreno, mientras que los navarros quieren mantener la fecha prevista. La decisión todavía no está tomada.

Y el Castellón observa lo que sucede a más de 900 kilómetros de distancia.

El Castellón debía jugar en Balaídos el 31 de agosto

LaLiga tiene programado el Celta Fortuna-Castellón para el lunes 31 de agosto a las 21.30 horas, correspondiente a la tercera jornada de Segunda División. La sede prevista inicialmente es Abanca Balaídos.

Eso permitiría al conjunto de Pablo Hernández disputar un partido de Segunda en uno de los escenarios habituales de Primera División.

Y no en uno cualquiera.

Balaídos es la casa del Celta, que además de competir esta campaña en LaLiga EA Sports participa en la Europa League 2026/2027. La UEFA incluye oficialmente al conjunto vigués entre los participantes de la competición continental.

Para el Castellón suponía, por tanto, una de las visitas más atractivas del calendario por el escenario.

El partido

Celta Fortuna - CD Castellón

📅 Lunes, 31 de agosto

🕒 21.30 horas

🏟️ Sede prevista: Abanda Balaídos

🏆 Jornada 3 de LaLiga Hypermotion

Un hongo cambia los planes

La situación ha cambiado radicalmente por el estado del terreno de juego.

Un hongo ha deteriorado el césped de Balaídos hasta el punto de poner en serio riesgo el encuentro de Primera División entre el Celta y Osasuna previsto para este domingo 16 de agosto del 2026, a las 21.30 horas.

El problema resulta especialmente preocupante por el calendario que debe soportar el estadio.

Los planes iniciales contemplaban que Balaídos acogiera esta temporada un mínimo de 44 encuentros: 19 de Primera División, cuatro de Europa League y 21 de Segunda División, estos últimos correspondientes al Celta Fortuna. Además, existen seis fines de semana en los que primer equipo y filial deben actuar como locales.

El club celeste había descartado sustituir completamente el césped durante el verano y apostó por realizar trabajos para conservarlo hasta diciembre, cuando tenía previsto valorar la colocación de un nuevo tepe. El problema provocado por el hongo ha alterado ese plan antes incluso del inicio de la competición.

Tres partidos en Balaídos antes de que vaya el Castellón

El calendario tampoco concede demasiado margen.

Además del Celta-Osasuna de este domingo, el recinto tiene previstos durante agosto otros compromisos. El Celta Fortuna debe recibir al Andorra el lunes 24 de agosto; mientras que el primer equipo jugará contra el Athletic Club el domingo 30. Solo 24 horas después está programado el Celta Fortuna-Castellón.

Precisamente ese último dato ya suponía una exigencia extraordinaria para el césped: Celta-Athletic el domingo por la noche y Celta Fortuna-Castellón el lunes.

Ahora, con el terreno de juego afectado antes incluso de comenzar la Liga, la posibilidad de utilizar Balaídos para todos esos partidos queda condicionada a su recuperación.

Estado de las obras y el césped del estadio Abanca Balaídos. / FARO DE VIGO

La ciudad deportiva, una posible alternativa

A falta de una decisión oficial, una de las alternativas que gana peso para los compromisos del filial es la Cidade Deportiva Afouteza, donde el Celta Fortuna desarrolla habitualmente su trabajo y ya ha disputado encuentros de preparación este mismo verano. El filial, por ejemplo, jugó allí en julio un amistoso ante el Sporting de Gijón.

Cualquier cambio para un encuentro de Segunda deberá, en cualquier caso, contar con el correspondiente visto bueno de LaLiga.

La situación presenta además una dificultad añadida. El campo de Barreiro, escenario habitual del Celta Fortuna durante etapas anteriores, no estaba previsto como alternativa esta temporada tras el ascenso al fútbol profesional. El plan del club era que el filial disputara sus 21 partidos de Segunda en Balaídos, sin la posibilidad de trasladar puntualmente encuentros a Barreiro como hacía en Primera Federación.

Tampoco habrá Anoeta este viernes

Para el Castellón existe una curiosa coincidencia.

Los albinegros se enfrentarán esta temporada a los dos filiales de Segunda División, Real Sociedad B y Celta Fortuna, y sus dos primeras visitas podían tener el atractivo de jugar en estadios vinculados a equipos de Primera.

Pero la primera ya no será así.

El Castellón inaugura la temporada este viernes 14 de agosto a las 20.30 horas frente a la Real Sociedad B, pero el partido no se disputa en Anoeta, sino en las instalaciones de Zubieta, tal y como confirmó oficialmente LaLiga.

Al tratarse de la única visita liguera al filial donostiarra, el Castellón no jugará en Anoeta esta temporada en Segunda.

Y ahora existe la posibilidad de que tampoco llegue a pisar Balaídos en su visita al otro filial. Un inconveniente para aquellos que habían programado un fin de semana de fútbol, turismo y gastronomía de primera: seguramente, tendrán que cambiar de planes y esperar a última hora a la solución.

De Zubieta a...

14 de agosto: Real Sociedad B-Castellón

🏟️ Zubieta, no Anoeta

31 de agosto: Celta Fortuna-Castellón

🏟️ Balaídos está previsto, pero queda condicionado por el estado del césped.

De un estadio de Europa League a una incógnita

El escenario todavía puede cambiar en las próximas jornadas. Los técnicos deberán determinar primero hasta qué punto puede recuperarse el césped de Balaídos y qué solución adopta LaLiga para el Celta-Osasuna.

Pero el problema ya trasciende ese partido.

El césped vigués debe soportar Primera, Segunda y Europa League en una temporada con una carga extraordinaria de encuentros, y el Castellón aparece muy pronto en ese calendario.

Los albinegros tenían la oportunidad de cerrar agosto jugando en Balaídos, un estadio de Primera División y escenario europeo. Después de saber que este viernes tampoco visitarán Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad B, el estado de la hierba viguesa amenaza ahora con quitarles también ese segundo gran escenario.

De momento, el Celta Fortuna-Castellón sigue fijado en Balaídos. La duda es si el césped permitirá que el balón llegue a rodar allí el 31 de agosto.