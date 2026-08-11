¿Quién es Juan Manuel Gordillo y qué ha hecho en el Castellón?

Juan Manuel Gordillo Escamilla es uno de los nuevos nombres con los que tendrá que familiarizarse el CD Castellón esta temporada, a punto de arrancar. El colegiado valenciano ha impartido un workshop sobre las principales modificaciones y novedades de la normativa para la temporada 2026/2027, un curso que para él también será especial: se incorpora por primera vez a la plantilla de árbitros de Segunda División.

Pero ¿quién es Gordillo y qué relación ha tenido hasta ahora con el Castellón?

El árbitro nació en València el 12 de febrero de 1993 y llega al fútbol profesional después de desarrollar las últimas temporadas de su carrera en Primera Federación. La Real Federación Española de Fútbol ha incluido oficialmente a Juan Manuel Gordillo entre los ocho colegiados que se incorporan a Segunda para la campaña 2026/2027.

Su trayectoria registrada comprende 26 encuentros en Segunda B y 39 en Primera Federación. En estos últimos mostró 212 tarjetas amarillas y 15 rojas, con una media de 5,44 amarillas por encuentro.

Gordillo ya ha estado en Castalia

Su llegada a Segunda no significa que sea completamente desconocido para el club.

Uno de sus antecedentes más destacados se produjo el 19 de febrero del 2023 en Castalia. Gordillo formó parte del equipo arbitral como cuarto árbitro del Castellón-Atlético Baleares, correspondiente a Primera Federación. El árbitro principal fue Albert Ávalos Martos (no confundir con su hermano Rubén, quien también impartió este workshop en 2024) y el Castellón se impuso 2-1, con goles de Jesús De Miguel y Raúl Sánchez.

También arbitró al Castellón B

La relación se remonta bastante más atrás. El 18 de octubre del 2015, Gordillo Escamilla fue el árbitro principal del Almazora-Castellón B de Regional Preferente.

El filial albinegro ganó aquel encuentro por 1-2 gracias a dos goles muy tempraneros de Carlos López y Vicente. Gordillo mostró cuatro tarjetas amarillas, tres a jugadores del Almazora y una al Castellón B.

Su nombre aparece igualmente en designaciones de partidos de las categorías inferiores del Castellón durante los años posteriores. En la temporada 2018/2019, por ejemplo, fue designado para encuentros del conjunto juvenil albinegro, entre ellos un Elche B-Castellón y un Castellón-Villarreal B de Liga Nacional.

Por tanto, Gordillo conoce el entorno albinegro, aunque el salto a Segunda abre ahora una etapa completamente diferente.

Las nuevas reglas que tendrá que aplicar el Castellón

Precisamente sobre arbitraje ha versado el workshop impartido por Gordillo, centrado en unos cambios reglamentarios que tendrán incidencia directa en los partidos del Castellón durante la temporada 2026/2027.

Una parte importante de las modificaciones aprobadas por la International Football Association Board (IFAB) busca reducir las pérdidas deliberadas de tiempo.

1. Diez segundos para abandonar el campo en un cambio

Una de las novedades más llamativas afecta a las sustituciones. El futbolista sustituido dispondrá de un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego desde que se muestre el panel o el árbitro autorice el cambio.

desde que se muestre el panel o el árbitro autorice el cambio. ¿Y qué ocurre si tarda más? El jugador deberá salir igualmente, pero su sustituto no podrá entrar hasta la primera interrupción que se produzca después de haber transcurrido un minuto de juego desde la reanudación. Hay excepciones por lesión o motivos de seguridad.

desde la reanudación. Hay excepciones por lesión o motivos de seguridad. La intención es evidente: combatir los cambios utilizados para arañar segundos cuando un equipo quiere conservar un resultado.

2. Cinco segundos para un saque de banda

También habrá novedades en los saques de banda . Si el árbitro aprecia que un equipo está retrasando deliberadamente su ejecución, iniciará una cuenta atrás visible de cinco segundos .

. Si el árbitro aprecia que un equipo está retrasando deliberadamente su ejecución, iniciará una . Si el saque no se realiza antes de terminarla, la posesión cambiará de equipo y el saque de banda será para el rival.

3. Retrasar un saque de puerta puede acabar en córner

La medida es todavía más llamativa en los saques de meta . Ante una demora injustificada, el árbitro volverá a efectuar la cuenta atrás de cinco segundos.

. Ante una demora injustificada, el árbitro volverá a efectuar la cuenta atrás de cinco segundos. Si el equipo no pone el balón en juego a tiempo, el rival recibirá un saque de esquina. Es decir, perder tiempo en un saque de puerta puede transformarse directamente en un córner en contra.

Un minuto fuera si hay atención médica

La normativa también endurece las consecuencias de determinadas interrupciones por lesión. Salvo las excepciones contempladas en las reglas, un jugador que reciba atención o reconocimiento médico dentro del terreno de juego , o cuya lesión provoque la detención del partido, deberá salir.

, o cuya lesión provoque la detención del partido, deberá salir. Y no podrá regresar inmediatamente: tendrá que permanecer fuera hasta que haya transcurrido un minuto desde la reanudación del encuentro . Entre las excepciones figura, por ejemplo, una lesión ocasionada por una acción que termine con amarilla o roja para un contrario.

. Entre las excepciones figura, por ejemplo, una lesión ocasionada por una acción que termine con amarilla o roja para un contrario. La modificación persigue reducir otro fenómeno habitual: las interrupciones prolongadas que frenan deliberadamente el ritmo de los partidos.

El VAR podrá intervenir en una segunda amarilla

También cambia uno de los límites tradicionales del VAR.

Hasta ahora, una segunda amarilla no entraba en el terreno habitual de intervención del videoarbitraje. Desde esta temporada, una expulsión provocada por una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta podrá ser revisada.

El VAR también podrá actuar en determinados casos de confusión de identidad y las competiciones tendrán la opción de permitir la revisión inmediata de un córner concedido de forma claramente errónea, siempre que pueda corregirse sin retrasar la reanudación.

El árbitro Prieto Iglesias consulta el VAR en un Atlético-Levante. / Ballesteros / EFE

Gordillo inicia una nueva etapa en Segunda

Todas estas novedades acompañarán precisamente el estreno de Juan Manuel Gordillo Escamilla en el fútbol profesional.

Después de tres campañas en Primera Federación, el árbitro valenciano figura entre las incorporaciones decididas por el Comité Técnico de Árbitros para Segunda División 2026/27.

Hasta ahora, su relación con el Castellón se había limitado fundamentalmente a su presencia como cuarto árbitro en Castalia y a partidos del filial y la cantera. A partir de este curso, el escenario cambia.