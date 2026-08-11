El récord de goles que une al Castellón y la Real Sociedad B: nadie se acercó a sus 15 tantos

Si el Real Sociedad B-Castellón del próximo viernes, 14 de agosto del 2026 a las 20.30 horas, mantiene la tendencia de la pasada temporada, convendrá no apartar la vista del partido. Albinegros y donostiarras volverán a encontrarse en el encuentro que abrirá la Segunda División 2026/2027 después de haber protagonizado un registro que ningún otro emparejamiento pudo igualar durante el último campeonato: 15 goles en apenas 180 minutos.

El dato surge al sumar los marcadores de ida y vuelta de todos los enfrentamientos de Segunda División 2025/2026. El resultado es contundente. Castellón y Real Sociedad B fueron, con diferencia, la pareja que más goles produjo durante la temporada, gracias al 5-4 del SkyFi Castalia y al 4-2 de Zubieta. Los nueve tantos del primer encuentro y los seis del segundo elevaron la cuenta hasta los 15.

Y no fue un triunfo por un margen pequeño. Ningún otro cruce llegó siquiera a los 12 goles. Los siguientes en la clasificación se quedaron en 11, por lo que Castellón y Real Sociedad B aventajaron en cuatro tantos a cualquier otra pareja de equipos.

Quince goles y dos partidos completamente abiertos

El primero de aquellos dos encuentros ya dejó uno de los marcadores más extraordinarios de toda la temporada. El 15 de noviembre del 2025, el Castellón se impuso por 5-4 a la Real Sociedad B en Castalia en un encuentro con nueve goles.

La vuelta tampoco respondió precisamente al guion de un partido cerrado. El filial donostiarra ganó 4-2 en Zubieta el 7 de marzo del 2026. Otros seis tantos que dispararon el balance de los dos enfrentamientos hasta los 15 goles: siete del Castellón y ocho de la Real Sociedad B.

El análisis de la parrilla completa de resultados de Segunda confirma que fue un caso excepcional. Al sumar los goles de los dos partidos disputados por cada pareja de equipos, ningún otro enfrentamiento de la categoría supera los 11 tantos.

LOS DUELOS MÁS GOLEADORES DE SEGUNDA 2025/2026

1. Castellón - Real Sociedad B: 15 goles

5-4 y 4-2

2. Almería - Ceuta: 11 goles

4-2 y 3-2

2. Almería - Granada: 11 goles

3-2 y 4-2

2. Málaga - Andorra: 11 goles

4-1 y 3-3

2. Racing - Almería: 11 goles

5-1 y 3-2

2. Racing - Andorra: 11 goles

2-1 y 6-2

2. Racing - Córdoba: 11 goles

4-3 y 2-2

El cálculo se obtiene a partir de la parrilla completa de resultados de la competición, enfrentando los marcadores de ida y vuelta de cada una de las parejas de equipos.

Cuatro goles de diferencia con el resto

La distancia ayuda a dimensionar el registro. Entre el Castellón-Real Sociedad B, con 15 tantos, y el siguiente grupo, con 11, existe un vacío de cuatro goles. No hubo ningún emparejamiento que terminara la temporada con 12, 13 o 14.

Después aparecen varios cruces que alcanzaron los diez tantos, como Almería-Albacete, Almería-Real Sociedad B, Almería-Mirandés, Ceuta-Leganés, Deportivo-Mirandés o Racing-Cádiz.

Es decir, incluso dentro de una Segunda División con numerosos partidos de marcadores amplios, el enfrentamiento entre Castellón y Real Sociedad B quedó claramente destacado sobre el resto.

Y ahora el calendario ha querido reunirlos de nuevo a la primera oportunidad.

Del partido con más goles al que no tuvo ninguno

En el otro extremo de la clasificación aparece una pareja capaz de firmar justamente lo contrario. Las Palmas y el Burgos no marcaron un solo gol entre sus dos enfrentamientos.

El primer partido, disputado en El Plantío, terminó 0-0. Y la historia se repitió meses después en el Estadio de Gran Canaria: otro 0-0. Fueron los únicos dos equipos de Segunda que completaron sus 180 minutos de enfrentamiento directo sin celebrar ningún tanto.

Por detrás hubo otros cruces que únicamente dejaron un gol entre los dos partidos, como Andorra-Cádiz, Burgos-Eibar, Burgos-Real Sociedad B, Ceuta-Albacete, Eibar-Leganés, Las Palmas-Sporting, Leganés-Mirandés o Sporting-Leganés. La parrilla completa de resultados permite comprobar ese enorme contraste entre los dos extremos.

La diferencia entre ambos récords es difícil de hacer mayor: 15 goles en el Castellón-Real Sociedad B y ninguno en el Las Palmas-Burgos.

El reencuentro, para abrir la campaña

El dato cobra todavía más actualidad porque Castellón y Real Sociedad B serán los encargados de inaugurar la nueva temporada de Segunda División. El encuentro se disputará este viernes 14 de agosto a las 20.30 horas en Zubieta y será el primer partido de toda LaLiga Hypermotion 2026/2027.

La nueva temporada empieza, por tanto, exactamente con el enfrentamiento que más goles produjo durante la anterior.

Es imposible saber si volverá a repetirse una sucesión semejante de tantos. Lo que ya está escrito es el precedente: ninguna pareja de equipos de Segunda ofreció más goles que Castellón y Real Sociedad B en la temporada 2025/2026. Quince en dos partidos. Uno cada 12 minutos de juego.