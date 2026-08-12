Todo lo que gana el Castellón con la ampliación de contrato de Barri: los datos 'ocultos' de su renovación

El Castellón ha realizado ya once fichajes durante el mercado de verano, pero también trabaja con la mirada puesta más allá de la temporada que está a punto de comenzar. Y uno de los movimientos más significativos no consiste en una incorporación, sino en asegurar la continuidad de uno de los pilares del último curso.

El club ha ampliado el contrato de Diego Barri hasta el 30 de junio del 2028. El centrocampista salmantino había llegado a Castalia en el verano del 2025 procedente de la Cultural Leonesa con un vínculo inicial de dos temporadas y, después de su impacto inmediato, ambas partes han acordado prolongar un año más aquella relación.

La renovación significa bastante más que conservar a un habitual del once. Los datos de su primera temporada de albinegro dibujan a un futbolista que aportó continuidad, capacidad para recuperar la pelota y un alto volumen de intervención con balón, precisamente algunas de las características más necesarias en el modelo del Castellón.

Un fijo: 34 titularidades solo en la liga regular

La primera evidencia aparece en su utilización. Según las estadísticas oficiales de LaLiga, Barri participó en 39 de las 42 jornadas de la fase regular y fue titular en 34, acumulando casi 2.900 minutos. Después jugó también los dos partidos del play-off frente al Almería, por lo que el Castellón cifra en 41 sus encuentros en la competición.

Su campaña produjo además cuatro goles y tres asistencias, siete participaciones directas en tantos desde una posición cuyo cometido principal no era precisamente pisar el área.

El Diego Barri 2025/2026, en números

39 partidos de Segunda y los dos del play-off

34 titularidades en la liga regular

4 goles

3 asistencias

Más de 2.900 minutos en la fase regular y 3.100 en total

84% de acierto en el pase

92 entradas

29 intercepciones

21 pases clave

Uno de sus grandes valores: recuperar

Ahí aparecen los datos que ayudan a entender qué gana realmente el Castellón asegurándose a Barri hasta el 2028.

Las métricas avanzadas de FootyMetrics contabilizan 92 entradas, de las cuales 52 terminaron ganadas, además de 29 intercepciones y 37 despejes durante la temporada. Su promedio de entradas fue de 2,64 cada 90 minutos, una cifra que lo sitúa en el percentil 83 entre los centrocampistas de Segunda. Es decir, superó en este apartado al 83% de los jugadores de su posición incluidos en la comparación.

FotMob, bajo sus propios criterios estadísticos, le atribuye además 176 recuperaciones de balón, 15 de ellas producidas en el último tercio del terreno de juego. Una muestra del radio de acción de un futbolista que no limita su trabajo a proteger la zona situada delante de los centrales.

Es precisamente esa capacidad para abarcar metros, saltar a la presión y recuperar la que permite a Barri actuar en diferentes alturas del centro del campo.

Más de 1.600 pases y un 84% de acierto

Pero limitar su aportación al trabajo sin balón sería quedarse a medias.

FootyMetrics contabiliza 1.642 pases intentados, de los que 1.372 encontraron compañero. El resultado es un 84% de precisión. Su volumen de pases lo coloca además en el percentil 72 entre los centrocampistas de Segunda, mientras que también registró 205 envíos en el último tercio del campo.

El dato explica parte de su importancia para un Castellón que quiere progresar desde atrás sin renunciar a asumir riesgos. Barri no solo recupera: participa de manera reiterada en la circulación y ofrece una salida para dar continuidad a las posesiones.

A ello añadió 21 pases clave, tres asistencias y 19 regates completados de 36 intentados.

Lo que asegura el Castellón

Recuperación: 2,64 entradas cada 90 minutos

2,64 entradas cada 90 minutos Fiabilidad: 84% de pases acertados

84% de pases acertados Volumen: más de 1.600 pases intentados

más de 1.600 pases intentados Trabajo defensivo: 92 entradas y 29 intercepciones

92 entradas y 29 intercepciones Llegada: cuatro goles

cuatro goles Creación: tres asistencias y 21 pases clave

tres asistencias y 21 pases clave Continuidad: 34 titularidades en 42 jornadas

También tiene gol

La renovación conserva además una aportación que no era necesariamente esperada cuando llegó procedente de la Cultural Leonesa.

Barri acabó con cuatro goles, después de haber marcado únicamente cuatro durante sus 71 encuentros con el conjunto leonés en las dos campañas anteriores.

El centrocampista encontró así en su primera temporada en Castalia una presencia ofensiva añadida a su aportación habitual. Sus cuatro tantos y tres asistencias le permitieron intervenir directamente en siete goles del Castellón.

Y los cuatro goles llegaron pese a que el volumen de disparos no fue especialmente alto: FootyMetrics registra 36 remates durante el curso.

Un perfil difícil de sustituir con una sola pieza

Los números ayudan también a interpretar la decisión del club desde el punto de vista de la planificación.

El Castellón está modificando su plantilla y ha acudido con fuerza al mercado, pero la continuidad de Barri permite mantener un futbolista que ya ha demostrado su adaptación al modelo y que puede cumplir funciones defensivas y de construcción.

Con 1,88 metros, experiencia previa en Segunda y una trayectoria que incluye Getafe, Albacete, Badajoz, Celta B, Osijek y Cultural Leonesa antes de su llegada a Castalia, Barri aporta además recorrido competitivo a un equipo que vuelve a afrontar una temporada exigente en LaLiga Hypermotion.

El club lo define como un centrocampista polivalente y de gran recorrido, con capacidad para intervenir tanto en la recuperación como en la creación de juego, y considera su continuidad estratégica dentro del proyecto deportivo.

Barri: «Tengo la sensación de haber caído de pie»

Los números explican la decisión deportiva. Barri, por su parte, pone el acento en su adaptación al Castellón.

El salmantino muestra su satisfacción por prolongar su estancia «en un sitio donde desde el primer día me he sentido muy a gusto».

«Todo ha ido rodado, tengo la sensación de haber caído de pie», explica el centrocampista, que se considera «muy alineado con los valores del Castellón y de lo que tratamos de transmitir».

Su resumen es todavía más directo: «Es un lujo estar en un sitio como este».

'Orelluts', junto a Diego Barri, con la bufanda del '¿Y si sí?' / Mediterráneo

«Las señas de identidad siguen con nosotros»

Barri también mira ya hacia una temporada 2026/2027 que comenzará este viernes ante la Real Sociedad B.

El centrocampista considera que el Castellón volverá a ser «un equipo muy reconocible» porque, pese a los movimientos producidos en la plantilla, «las señas de identidad siguen con nosotros».

Espera nuevamente un conjunto «muy valiente» y considera que existe «potencial» para intentar repetir una temporada como la anterior, que califica como «muy bonita».

Barri comenzará ese nuevo reto con una diferencia importante: su futuro ya no termina el próximo verano.

El Castellón se asegura hasta 2028 a uno de los jugadores que más intervino, recuperó y sostuvo su centro del campo durante el curso del play-off.