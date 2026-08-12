Así va la inscripción de los jugadores del Castellón: dorsales, fichas libres, casos especiales...

El CD Castellón pone este viernes en Zubieta el contador a cero. Después de una temporada 2025/2026 en la que volvió a mirar hacia Primera y alcanzó el play-off de ascenso, el equipo de Pablo Hernández inicia su tercer curso consecutivo en LaLiga Hypermotion con una plantilla renovada, pero todavía sin cerrar. El mercado permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre y el reparto provisional de dorsales es una buena fotografía de ese Castellón que ya empieza a competir mientras los despachos siguen trabajando.

Once fichajes por el momento

El club ha realizado 11 incorporaciones este verano. Han llegado Amir Saipi para la portería; Juanjo Nieto e Ilias Kostis para la defensa; Jari Vlak, Álvaro Martín, Fran Castillo y Antonio Gala para ampliar las variantes en el centro del campo y la mediapunta; Iñigo Córdoba y Hamza Bellari para las bandas; David Nzanza para el frente ofensivo, y Rodrigo Rêgo, cedido por el Brighton, como pieza polivalente para los carriles. A ellos se suma Sergi Torner, renovado hasta el 2028 y promocionado definitivamente a la primera plantilla.

La renovación afecta además a futbolistas que tuvieron mucho peso el último curso. Álex Calatrava se marchó al Espanyol después de firmar 15 goles y ocho asistencias; Cipenga, autor de seis tantos y nueve pases de gol, acabó contrato y fichó por el Almería; Beñet Gerenabarrena regresó al Athletic Club tras disputar 39 encuentros; y Awer Mabil puso rumbo a Australia después de aportar tres goles y seis asistencias. El Castellón ha tenido que reconstruir, por tanto, una parte importante de su producción ofensiva y del centro del campo sin romper por completo con la base que funcionó.

Números que siguen

El cambio no supone empezar de cero. El Castellón mantiene una columna vertebral importante del pasado curso. Sienra conserva el 4, Alberto el 5, Doué el 6, Barri el 8, Camara el 9, Suero el 10, Douglas el 11, Lucas Alcázar el 12, Matthys el 13, Pablo Santiago el 18 y Mellot el 22. Álvaro García, incorporado en el último mercado de invierno, continúa con el 23. Son buena parte del armazón sobre el que Pablo Hernández construyó el equipo que acabó disputando la promoción.

Los movimientos de dorsales retratan mejor que ningún otro detalle la transición entre ambos cursos. José Albert, de vuelta después de su cesión al Ibiza y renovado hasta 2027, se queda provisionalmente con el 15 de Gerenabarrena. Adam Jakobsen cambia el 19 por el 16 que deja Cipenga, mientras que el 21 de Cala pasa a una de las incorporaciones llamadas a tener peso, Álvaro Martín.

Cambios y nuevas elecciones

También hay baile entre futbolistas que continúan. Raúl Sánchez abandona el 14 y toma el 7 de Awer Mabil, recientemente traspasado al Melbourne City. Su antiguo 14 pasa a Iñigo Córdoba. Bellari recibe el 19 que libera Jakobsen y Tincho cambia el 2 por el 20, dejando su anterior dorsal a Juanjo Nieto. Saipi toma el 1 que llevaba Amir Abedzadeh; Fran Castillo luce el 17 de Salva Ruiz y Vlak se instala en el 25 de Ronaldo.

El reparto, en cualquier caso, está lejos de ser definitivo. En la relación provisional quedan libres el 3 y el 24, mientras Sergi Torner, Gala, Rêgo, Nzanza y Kostis todavía no tienen número asignado.

El caso del 3 está además condicionado por la situación de Fabrizio Brignani, que lo llevó la pasada campaña y afronta una larga baja después de sufrir en julio una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

A tener en cuenta

Así empieza el Castellón: once caras nuevas, una base reconocible y varios números todavía por adjudicar. La Liga arranca este viernes, pero la plantilla definitiva tendrá que esperar. Hasta el cierre del mercado habrá margen para entradas, salidas y un último baile de dorsales.

Pincha aquí para ver la página web de LaLiga, concretamente de la plantilla del Castellón.

Dorsales provisionales del Castellón

1 Saipi

2 Juanjo Nieto

3 Libre

4 Sienra

5 Alberto

6 Doué

7 Raúl Sánchez

8 Barri

9 Camara

10 Suero

11 Douglas

12 Lucas Alcázar

13 Matthys

14 Iñigo Córdoba

15 José Albert

16 Jakobsen

17 Fran Castillo

18 Pablo Santiago

19 Bellari

20 Tincho

21 Álvaro Martín

22 Mellot

23 Álvaro García

24 Libre

25 Vlak

Sin dorsal por ahora: Sergi Torner, Gala, Rêgo, Nzanza y Kostis.

Cambios destacados respecto al curso pasado: