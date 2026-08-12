Pretemporada: El CD Castellón B desata su pegada para estrenar el casillero de victorias (5-1)

El CD Castellón B firmó una brillante actuación colectiva para sumar su primera victoria en pretemporada, un triunfo balsámico que llega en su cuarto compromiso estival tras haber encadenado tres empates consecutivos. El filial albinegro superó con rotundidad a la UD Castellonense por 5-1, conjunto recién ascendido a Segunda Federación, que se vio superado por la intensidad local.

Ni antes los orelluts eran tan malos por firmar tablas en sus anteriores pruebas, ni ahora se deben lanzar las campanas al vuelo, pero es evidente que el proyecto va a más con el paso de las sesiones de trabajo.

Pegada certera antes del descanso

El encuentro arrancó con una UD Castellonense muy entera que quiso llevar la iniciativa del juego desde el pitido inicial. Sin embargo, la estructura albinegra se mostró muy ordenada atrás, desactivando las intenciones visitantes con un juego alegre, abierto y sumamente vertical. El equilibrio se rompió antes del cuarto de hora gracias a la astucia de Enric Gisbert, quien cazó un balón suelto cerca del área valenciana y superó al guardameta rival con una sutil vaselina que supuso el primer tanto de la matinal.

El mediocentro Nacho Vizcaníno estuvo muy activo en toda la seunda parte. / Juan Francisco Roca

El gol espoleó a los locales, que empezaron a partir a su rival mediante recuperaciones rápidas y constantes internadas por las bandas. Miguelón Ferrer rozó el segundo con un disparo envenenado que escupió el travesaño, lo que precedió a un final de primera parte apoteósico. En el minuto 41, el lateral Óscar Domingo firmó una bella diana con un tiro seco desde la frontal del área; y solo dos minutos después, Konan Guy se inventó un golazo casi sin ángulo por encima del arquero Company para colocar un contundente 3-0.

Carrusel de cambios y sentencia

Aunque en la segunda mitad le costó un poco más hilvanar jugadas de combinación, el filial del CD Castellón mantuvo una efectividad letal en sus transiciones defensivas y ofensivas.

El bloque atacaba con mucha gente, entrando como auténticos puñales en la zaga rival, lo que permitió ampliar distancias en el minuto 56. El mediocentro Derek Cuevas aprovechó el empuje para firmar el 4-0, justo en el momento en el que los banquillos comenzaron a moverse con un carrusel de sustituciones que renovó por completo el once castellonense.

El juvenil Adrián Arapio trabajó sin cesar en el centro del campo de los albinegros. / Juan Francisco Roca

Pese a la abultada desventaja, la UD Castellonense nunca dio su brazo a torcer y encontró el premio a su insistencia en el minuto 58 por mediación de Adama Sangaré, que recortó distancias situando el 4-1 en el marcador. Las opciones de remontada visitante se desvanecieron poco después, cuando los valencianos se quedaron con diez efectivos sobre el terreno de juego debido a la expulsión de Ian Jove por doble tarjeta amarilla. Con superioridad numérica, Óscar Domingo, Fer Martínez y Jaime Pérez merodearon el quinto gol en varias acciones claras que se resistieron a entrar.

Golazo para cerrar el amistoso

La guinda a este gran partido preparatorio la puso el madrileño Jacobo de Oro, encargado de cerrar la cuenta anotadora con un soberbio golazo desde la frontal del área que supuso el definitivo 5-1.

Esta solvente victoria refuerza la moral de un grupo joven que empieza a recoger los frutos de su propuesta ofensiva y solidaria.

El delantero del filial, Fer Martínez, muy activo, se marcha del marcaje que Joan Pulpón. / Juan Francisco Roca

La quinta prueba de verano será el próximo miércoles, día 19, contra el Atlético Saguntino, en Gaetà Huguet, a partir de las 19.30 horas.

Ficha técnica:

-5- CD Castellón B: Carlos Calavia; Óscar Domingo, Guillem Trilla, Andrés Caro, José Nadal; Konan Guy, Enric Gisbert, Manu Portela, Jesús Rodríguez; Nico Font y Miguelón Ferrer. También jugaron: Ivan Biarge (ps), Bruno Partal, Jacobo de Oro, Derek Cuevas, Jaime Pérez, Áxel, Nacho Vizcaíno, Fer Martínez, Dennis Nájera, Antoni Fenollosa, Adrián Arapio, Malone y Óscar Albiol.

-1- UD Castellonense: Montesinos; Marc Lache, Joan Pulpón, Javier Missfut, Agus Murillo, Adama Sangare, Rubén Murcia, Ian Jové, Joe Winstanley, Carlos Badal y Miguel Álvarez. También jugaron: Company (ps), Marcel Céspedes, Sergi García, Josué Samper, Iker Garijo, Didac Castellá, Diego de Pedro, Hugo de Mateo, Marc Abril y Sastre.

Goles: 1-0. Min. 12: Enric Gisbert. 2-0. Min. 41: Óscar Domingo. 3-0. Min. 43: Konan Guy. 4-0. Min. 56: Derek Cuevas. 4-1. Min. 58: Adama Sangare. 5-1. Min. 84: Jacobo de Oro.

Árbitro: Ignacio Sánchez-Ferragut Calvet (Valencia). Amonestó al local Miguelón; y a los visitantes Javier Missfut. Expulsó al valenciano Ian Jové (min. 71) por doble amarilla.

Campo: Gaetà Huguet. Unos 150 espectadores.