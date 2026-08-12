La rueda de prensa de Pablo Hernández antes del Real Sociedad B-Castellón: habla de bajas, once, rival...

El CD Castellón abre este viernes (20.30 horas) una nueva temporada en LaLiga Hypermotion con la visita a la Real Sociedad B, en Zubieta.

El conjunto albinegro afronta el estreno con el objetivo de empezar con buen pie y trasladar a la competición las sensaciones trabajadas durante una pretemporada marcada por la puesta a punto del equipo y la adaptación de las nuevas piezas. El duelo supondrá la primera prueba oficial para medir el nivel competitivo del Castellón ante un rival joven y exigente, con el habitual sello de la cantera donostiarra.

Más allá de las incógnitas en la convocatoria local, el foco estará en la respuesta de un Castellón que quiere arrancar el curso con personalidad, ritmo y ambición desde la primera jornada para repetir el sexto puesto y los 72 puntos del curso pasado.

Pablo Hernández al habla

El entrenador del Castellón ha comparecido en rueda de prensa para hablar de este primer encuentro.

«Sí, ese es el objetivo, volver a estar en la pelea. Sabemos la dificultad por lo que es esta liga, por los equipos que van a estar ahí y por los que han descendido de Primera, cuyo objetivo también va a ser volver», señaló el técnico albinegro.

Hernández quiere dar continuidad al crecimiento del equipo. «Tenemos mucha ilusión de que empiece ya y de poder seguir en la línea que dejamos la temporada pasada. El primer objetivo tiene que ser mejorar los números para que nos siga dando para ese objetivo de subir a Primera».

«Ahora empezamos de cero»

El buen rendimiento de la pasada campaña sitúa de nuevo al Castellón entre los conjuntos llamados a mirar hacia arriba. El entrenador asume esa expectativa, pero rechaza vivir de lo realizado.

«Creo que nos hemos ganado ese derecho por lo que mostramos en el terreno de juego, pero ahora empezamos de cero otra vez y tenemos que volver a demostrarlo».

Hernández espera una competición «muy larga, muy difícil, muy disputada y muy igualada», con numerosos equipos en la pelea. Para seguir creciendo, señala además una asignatura pendiente: «Competimos mejor contra los equipos de arriba que contra los de abajo. Tenemos que dar ese pasito más».

Brignani y Kostis, las únicas bajas

El Castellón llega al estreno con prácticamente toda la plantilla disponible. «Tenemos a Brignani y Kostis lesionados. Los demás están todos disponibles, todos en plena forma para jugar», confirmó Hernández.

La amplitud de la plantilla incrementará también la competencia interna. «Va a estar difícil el acceso a las convocatorias», reconoció.

El técnico se mostró satisfecho con los fichajes y su adaptación a una propuesta que «demanda mucho físicamente». «La mayoría está demostrando que viene con ilusión y con ganas de acoplarse y adaptarse a nuestra idea. En pretemporada se han visto muchas cosas positivas», explicó.

Una Real B «muy joven y muy atrevida»

La incógnita antes del partido está en saber cuántos jugadores de la Real Sociedad B que han realizado la pretemporada con el primer equipo estarán finalmente en Zubieta.

«No sabemos si van a estar o no. Deducimos que la mayoría sí que van a participar y van a bajar con el filial, pero hasta el día del partido no lo sabremos», afirmó Hernández.

El entrenador, en cualquier caso, tiene claro el tipo de rival que espera: «Juegue quien juegue, sabemos a lo que juegan. Es el mismo entrenador, la idea no va a cambiar».

Hernández definió al Sanse como «un equipo muy joven, muy atrevido, con mucha energía» y recordó los problemas que causó al Castellón el pasado curso: «Nos pusieron en muchos aprietos. Este año vamos a intentar que no sea así».