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En directo | Real Sociedad B- CD Castellón: ¡Este viernes arranca la temporada 2026/2027!
El conjunto albinegro da el pistoletazo a LaLiga Hypermotion con el desafío de sumar los tres primeros puntos del curso (20.30 horas)
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Castellón
Ya está aquí. LaLiga Hypermotion, también conocida como la hypertensiones por su espectacularidad, arranca este viernes en Zubieta con el Real Sociedad B-Castellón. El conjunto albinegro tiene el reto a largo plazo de pelear por el ascenso pero la primera parada es en Zubieta, donde buscará los tres primeros puntos. Un equipo con caras nuevas pero con una filosofía clara: atacar, presionar y ser un equipo valiente. Ese volverá a ser el Castellón de Pablo Hernández.
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