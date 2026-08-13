En directo | Real Sociedad B- CD Castellón: ¡Este viernes arranca la temporada 2026/2027!

Ya está aquí. LaLiga Hypermotion, también conocida como la hypertensiones por su espectacularidad, arranca este viernes en Zubieta con el Real Sociedad B-Castellón. El conjunto albinegro tiene el reto a largo plazo de pelear por el ascenso pero la primera parada es en Zubieta, donde buscará los tres primeros puntos. Un equipo con caras nuevas pero con una filosofía clara: atacar, presionar y ser un equipo valiente. Ese volverá a ser el Castellón de Pablo Hernández.

En Mediterráneo te contamos el minuto a minuto