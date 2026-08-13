Peligro a la vista para el CD Castellón: Eder Mallo será el árbitro contra la Real Sociedad B
El pasado curso fue protagonista con un polémico arbitraje contra el Zaragoza
La RFEF ha anunciado la designación del árbitro Eder Mallo Fernández para el encuentro un Zubieta entre la Real Sociedad B y el Castellón, un colegiado con antecedentes polémicos y recuerdos poco favorables para el conjunto albinegro. En el VAR estará Del Cerro Grande, descendido este año de Primera División. El nombre de Eder Mallo sigue ligado a uno de los episodios más controvertidos del fútbol reciente en España: el Gimnàstic-Málaga del play-off de ascenso a Primera Federación de 2024.
Aquel partido terminó con el ascenso del conjunto andaluz tras un gol en el último suspiro de la prórroga y provocó una reacción sin precedentes.
👉 El Nàstic llegó a presentar una querella contra el árbitro, cuestionando decisiones clave del encuentro y el contenido del acta.
Aunque el caso fue finalmente archivado en los tribunales, la actuación de Mallo quedó bajo el foco mediático y deportivo, convirtiéndose en uno de los arbitrajes más discutidos de los últimos años.
¿Pero qué ocurrió el año pasado?
Más cercano en el tiempo está el precedente del Zaragoza-Castellón de la pasada temporada, también dirigido por el colegiado navarro. Los de Pablo Hernández se adelantaron en el marcador en la primera parte gracias a un gol de Brignani, que cabeceó a la red un córner botado por Cala. El árbitro, sin embargo, anuló el tanto por una presunta falta previa de Diego Barri que solo él vio. Además, perdonó una posible expulsión a Dani Tasende y acabó desquiciando al Castellón.
También hace dos temporadas
Otra de sus actuaciones polémicas llegó en el estreno liguero de la 24/25 contra el Eibar, cuando anuló un gol a Douglas Aurelio por fuera de juego tras un supuesto toque previo de Jesús De Miguel.a acción estuvo varios minutos bajo revisión antes de decidir si el tanto subía o no al marcador. El año pasado, además, también arbitró el partido ante el Córdoba en Castalia, que terminó con victoria andaluza por 1-2. Este viernes, para abrir la temporada, el Castellón se reencuentra con Mallo.
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