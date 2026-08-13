Peligro a la vista para el CD Castellón: Eder Mallo será el árbitro contra la Real Sociedad B

La RFEF ha anunciado la designación del árbitro Eder Mallo Fernández para el encuentro un Zubieta entre la Real Sociedad B y el Castellón, un colegiado con antecedentes polémicos y recuerdos poco favorables para el conjunto albinegro. En el VAR estará Del Cerro Grande, descendido este año de Primera División. El nombre de Eder Mallo sigue ligado a uno de los episodios más controvertidos del fútbol reciente en España: el Gimnàstic-Málaga del play-off de ascenso a Primera Federación de 2024.

Aquel partido terminó con el ascenso del conjunto andaluz tras un gol en el último suspiro de la prórroga y provocó una reacción sin precedentes.

👉 El Nàstic llegó a presentar una querella contra el árbitro, cuestionando decisiones clave del encuentro y el contenido del acta.

Aunque el caso fue finalmente archivado en los tribunales, la actuación de Mallo quedó bajo el foco mediático y deportivo, convirtiéndose en uno de los arbitrajes más discutidos de los últimos años.

¿Pero qué ocurrió el año pasado?

Más cercano en el tiempo está el precedente del Zaragoza-Castellón de la pasada temporada, también dirigido por el colegiado navarro. Los de Pablo Hernández se adelantaron en el marcador en la primera parte gracias a un gol de Brignani, que cabeceó a la red un córner botado por Cala. El árbitro, sin embargo, anuló el tanto por una presunta falta previa de Diego Barri que solo él vio. Además, perdonó una posible expulsión a Dani Tasende y acabó desquiciando al Castellón.

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También hace dos temporadas

Otra de sus actuaciones polémicas llegó en el estreno liguero de la 24/25 contra el Eibar, cuando anuló un gol a Douglas Aurelio por fuera de juego tras un supuesto toque previo de Jesús De Miguel.a acción estuvo varios minutos bajo revisión antes de decidir si el tanto subía o no al marcador. El año pasado, además, también arbitró el partido ante el Córdoba en Castalia, que terminó con victoria andaluza por 1-2. Este viernes, para abrir la temporada, el Castellón se reencuentra con Mallo.