La Real Sociedad, entre el Chelsea y el Castellón: ¿qué jugadores pueden perderse el estreno ante los albinegros?

El CD Castellón puede encontrarse este viernes con un Sanse sensiblemente distinto al que cabría esperar por potencial. La culpa la tiene una circunstancia poco habitual del calendario de la Real Sociedad: mientras su filial levanta el telón de LaLiga Hypermotion este viernes 14 de agosto, a las 20.30 horas, en Zubieta, el primer equipo juega apenas unas horas más tarde uno de los partidos más atractivos de su verano.

El sábado, a las 15.00 horas en España (14.00 en Londres), la Real visitará al Chelsea en Stamford Bridge en el último ensayo de Pellegrino Matarazzo antes del comienzo de LaLiga EA Sports. Será además el primer encuentro de Xabi Alonso al frente del Chelsea ante su nueva afición.

Entre un partido y otro habrá solo 18 horas y media. Y ahí aparece la incógnita que afecta directamente al Castellón: ¿qué jugadores del Sanse reservará Matarazzo para llevárselos a Londres?

No es una cuestión menor. Doce futbolistas del filial comenzaron la pretemporada con el primer equipo: Aitor Fraga, Kazunari Kita, Luken Beitia, Jon Balda, Alex Lebarbier, Ibai Aguirre, Mikel Rodríguez, Tomy Carbonell, Dani Díaz, Job Ochieng, Álex Marchal y Gorka Carrera.

La lista se ha ido reduciendo y modificando durante el verano. Mikel Rodríguez ya no entra en la ecuación, después de ser traspasado al Deportivo Alavés; Carbonell y Balda han regresado a la dinámica del filial; y otros, como Kita o Dani Díaz, han ido alternando entre los dos equipos en función de las necesidades de Matarazzo.

El partido de Zaragoza da una pista enorme

La mejor fotografía de la situación actual la dejó el último amistoso del Sanse. El equipo de Jon Ansotegi perdió 2-1 ante el Real Zaragoza el pasado sábado en el Ibercaja Estadio, seis días antes de recibir al Castellón.

Y lo hizo sin una parte importante de la plantilla.

Kazunari Kita, en su presentación con la Real Sociedad / Real Sociedad

No estuvieron Dani Díaz, Luken Beitia, Kazunari Kita, Alex Lebarbier, Ibai Aguirre, Álex Marchal, Job Ochieng ni Gorka Carrera. Ocho futbolistas que habían iniciado el verano con Matarazzo y que seguían, de una manera u otra, vinculados a la preparación del primer equipo.

Ansotegi alineó ante el Zaragoza a Fraga; Garro, Calderón, Ropero, Agote; Carbonell, Gorosabel; Astiazarán, Eceizabarrena, Mariezkurrena; y Soroeta. Fraga y Carbonell, precisamente dos de los doce elegidos inicialmente por Matarazzo, completaron el encuentro.

Ese once permite imaginar el esqueleto disponible para enfrentarse al Castellón, pero aún queda por saber cuántos futbolistas recuperará Ansotegi y cuántos continuarán con los mayores.

Marchal, el que más papeletas tiene para estar en Londres

Si hay un futbolista que a estas alturas parece claramente instalado en los planes de Matarazzo es Álex Marchal.

El extremo no solo ha ido acumulando minutos. En el segundo amistoso contra el Colonia salió de titular con el equipo más próximo al once principal de la Real, compartiendo ataque con Barrenetxea y Óskarsson, y se mantuvo 76 minutos sobre el césped. Participó además en la acción del gol realista.

No fue un hecho aislado. Ya había sido titular contra el Racing en el primer amistoso del verano, en el que asistió a Óskarsson para el 1-0, y también comenzó de inicio frente al Aston Villa en uno de los primeros ensayos serios de Matarazzo.

A pocos días del inicio de Liga, distintas informaciones desde Gipuzkoa sitúan a Marchal entre los jóvenes con opciones reales de mantenerse en los planes del primer equipo.

Por eso, de toda la nómina del Sanse, es probablemente el jugador con mayor riesgo de perderse el partido contra el Castellón.

Ibai Aguirre gana enteros por la baja de Gorrotxategi

El segundo nombre a vigilar es Ibai Aguirre.

Su caso depende directamente de una necesidad de Matarazzo. Jon Gorrotxategi continúa con problemas de pubis, lo que reduce las alternativas del técnico en el pivote. Aguirre ha ocupado precisamente esa demarcación durante buena parte de la pretemporada y ha ido apareciendo regularmente con el primer equipo.

Jugó la segunda mitad ante el Racing, tuvo minutos frente al Aston Villa, fue titular contra el Toulouse y volvió a comenzar de inicio en el primer encuentro ante el Colonia. En el segundo partido frente a los alemanes entró en los minutos finales con el bloque teóricamente titular.

La ausencia de Gorrotxategi hace que Aguirre tenga una utilidad inmediata para Matarazzo, y esa circunstancia aumenta considerablemente sus opciones de viajar a Stamford Bridge.

Gorka Carrera también está muy cerca del primer equipo

Otro candidato evidente es Gorka Carrera.

El delantero parte con un aval importante: viene de marcar 15 goles la pasada temporada en Segunda División y ya suma cuatro participaciones oficiales con el primer equipo. Este verano, además, ha seguido aprovechando sus oportunidades.

Su momento más destacado llegó frente al Aston Villa. Carrera entró en el minuto 64 y marcó prácticamente en su primera intervención, aprovechando una asistencia de Dani Díaz para poner el 2-3.

También ha participado ante Racing, Wolverhampton, Toulouse y en los dos encuentros contra el Colonia. Es decir, Matarazzo lo ha mantenido prácticamente durante toda la preparación.

La vuelta de Oyarzabal y Karrikaburu amplía ahora las alternativas ofensivas del primer equipo, pero Carrera continúa siendo uno de los potrillos que más ha convencido durante el verano.

Su presencia contra el Castellón, por tanto, tampoco puede darse por segura.

Las molestias de Pacheco pueden retener a Beitia

El cuarto nombre con muchas opciones de quedarse arriba es Luken Beitia.

La situación de los centrales puede jugar a su favor. Jon Pacheco se ejercitó al margen el martes por molestias en el aductor, mientras Odriozola continúa fuera y Matarazzo sigue gestionando una plantilla que todavía no tiene cerrada.

Beitia fue titular durante todo el primer amistoso frente al Colonia y todavía disputó unos minutos al día siguiente con el equipo más titular. Antes ya había jugado 45 minutos contra Racing y Wolverhampton y participado ante Aston Villa y Toulouse.

Si Pacheco no llega en condiciones al viaje a Londres, la probabilidad de que Matarazzo retenga a Beitia aumenta considerablemente.

Lebarbier y Ochieng, en la frontera

A partir de ahí aparecen dos casos menos claros: Alex Lebarbier y Job Ochieng.

Lebarbier ha tenido mucho protagonismo durante la pretemporada. Fue titular contra Racing, Toulouse y en el primer encuentro frente al Colonia, y además marcó el gol de la victoria contra el Wolverhampton con un potente disparo desde fuera del área.

Sin embargo, la recuperación de jugadores del primer equipo como Pablo Marín o Mikel Goti aumenta ahora la competencia en el centro del campo. Eso podría facilitar su regreso al Sanse justo a tiempo para el Castellón.

Algo parecido sucede con Ochieng. Matarazzo ya le hizo debutar con el primer equipo la pasada temporada y este verano lo ha utilizado con frecuencia, incluido como titular en el primer partido contra el Colonia. Pero el regreso de Kubo y Oyarzabal reduce las urgencias ofensivas que tenía la Real semanas atrás.

Los dos parecen encontrarse ahora mismo en la frontera entre Londres y Zubieta.

Dani Díaz y Kita han ido y venido

El verano de Dani Díaz refleja perfectamente hasta qué punto la situación es cambiante.

El atacante había regresado ya de forma estable al Sanse, pero la ausencia de Gonçalo Guedes obligó a Matarazzo a recuperarlo para los dos amistosos ante el Colonia. Viajó a Alemania y participó en ambos encuentros.

Kazunari Kita también parecía haber dado inicialmente el paso de vuelta al filial, pero terminó viajando a Colonia y jugando en el primero de los encuentros.

Los dos casos demuestran que no existe todavía una separación definitiva entre primer equipo y Sanse. Pueden comenzar una semana con Ansotegi y terminarla en una convocatoria de Matarazzo.

Aun así, con el regreso de varios futbolistas del primer equipo, ambos parecen tener hoy más posibilidades de jugar contra el Castellón que Marchal, Aguirre, Carrera o Beitia.

Fraga, el precedente que apunta al Castellón

El caso de Aitor Fraga es diferente y ofrece posiblemente la pista más clara.

Cuando la Real viajó la pasada semana a Alemania, Matarazzo dejó a Fraga en Donostia expresamente para que pudiera disputar el último amistoso del Sanse frente al Zaragoza. Para completar la convocatoria del primer equipo como tercer guardameta viajó Theo Folgado.

Fraga disputó después los 90 minutos ante el conjunto aragonés.

Si la Real mantiene ese mismo criterio ante el Chelsea, todo apunta a que el guardameta estará disponible para Ansotegi contra el Castellón, salvo que exista alguna incidencia con Remiro o Marrero.

De ocho ausencias ante el Zaragoza ¿a tres, cuatro o cinco ante el Castellón?

La incógnita no se resolverá definitivamente hasta que Matarazzo confeccione la expedición para Londres.

Pero los movimientos de las últimas semanas permiten dibujar un escenario.

Marchal e Ibai Aguirre son, a día de hoy, los que más claramente parecen integrados en los planes inmediatos del primer equipo. Carrera está muy cerca de ellos y Beitia gana opciones por la situación de Pacheco. Después aparecen Lebarbier y Ochieng. Dani Díaz y Kita parecen más próximos al filial, mientras que Fraga tiene a su favor el precedente de Zaragoza.

Por tanto, sería extraño que el Sanse volviera a afrontar el partido contra el CD Castellón sin los ocho futbolistas que faltaron en Zaragoza, pero resulta igualmente difícil pensar que Jon Ansotegi pueda recuperar a todos.

El escenario más probable deja al técnico del filial pendiente de entre tres y cinco jugadores que podrían ser reservados para Stamford Bridge.

Una decisión de Matarazzo que interesa en Londres, en Donostia y, especialmente, en Castellón.

Porque antes del Chelsea está el Castellón. Y para el Sanse, esta vez, el partido del viernes ya no es de pretemporada.