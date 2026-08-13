Schreuder, Medunjanin y Crettaz, de Primera Federación con el Castellón a las puertas de la liguilla de la Champions con el NEC

De Primea Federación a las puertas de la Champions League en muy poco tiempo. Tres nombres que dejaron una profunda huella reciente en el CD Castellón, Dick Schreuder, Haris Medunjanin y Gonzalo Crettaz, están a solo una eliminatoria de conseguir una clasificación histórica con el NEC Nijmegen.

El conjunto neerlandés eliminó este martes al Olympiacos en la tercera ronda previa de la Champions después de imponerse 2-1 en Nimega tras la prórroga. El encuentro de ida había terminado 0-0 en El Pireo, por lo que el triunfo en el Goffertstadion dio directamente el pase al equipo dirigido por Schreuder.

Y bajo los palos volvió a aparecer un viejo conocido de la afición albinegra: Gonzalo Crettaz fue el portero titular del NEC en una de las noches más importantes de la historia reciente del club neerlandés.

Crettaz, titular ante Olympiacos

Schreuder apostó por el exguardameta del Castellón desde el inicio. El NEC formó con Crettaz en la portería dentro de su habitual estructura de tres centrales y el argentino volvió a ejercer como número uno del equipo neerlandés.

Olympiacos golpeó nada más comenzar la segunda parte mediante Ayoub El Kaabi, que hizo el 0-1. El NEC reaccionó y Bryan Linssen empató en el minuto 70. La eliminatoria se marchó a la prórroga y allí apareció Emre Mor, que anotó el definitivo 2-1 en el 95 y desató la celebración en Nimega.

El triunfo tiene además un significado especial para Crettaz. El portero llegó al NEC en el verano del 2025 directamente desde el Castellón y precisamente para reencontrarse con Schreuder, el técnico con el que había vivido el ascenso al fútbol profesional. El club neerlandés lo incorporó con un contrato hasta el 2028.

La conexión con el Castellón

Dick Schreuder

Entrenador del Castellón desde el verano del 2023 hasta enero de 2025. Ascenso a Segunda División en 2024

Haris Medunjanin

También hizo historia como jugador y ahora como ayudante de Schreuder. El bosnio, que llegó al Castellón en 2023 como futbolista y posteriormente pasó a ser asistente del técnico neerlandés, volvió a reunirse con él en Países Bajos en 2025. Actualmente ejerce como entrenador asistente del NEC. El vínculo entre ambos viene de lejos: ya coincidieron en el PEC Zwolle antes de emprender juntos la etapa albinegra.

Gonzalo Crettaz

Jugador del Castellón entre 2023 y 2025. 79 partidos como albinegro. Ascenso a Segunda en 2024

Los tres están a dos partidos de la fase liga de la Champions.

Schreuder vuelve a dejar su sello

El éxito europeo supone otro paso adelante en la trayectoria de Dick Schreuder después de su paso por Castellón.

El neerlandés aterrizó en Castalia en el verano del 2023 después de haber logrado anteriormente un ascenso con el PEC Zwolle. En su primera temporada al frente del conjunto albinegro consiguió llevar al Castellón de Primera Federación a Segunda División, antes de abandonar el club en enero del 2025.

Pocos meses después, el NEC apostó por él para iniciar un nuevo proyecto y le firmó un contrato de tres temporadas.

El resultado durante su primer curso fue extraordinario. El NEC acabó tercero en la Eredivisie 2025/2026, consiguió billete europeo y se ganó el derecho a intentar acceder a la Champions.

Y ahora ha superado uno de los grandes obstáculos del camino: Olympiacos, uno de los clubes históricos del fútbol griego.

Gonzalo Crettaz, durante la firma del contrato con su nuevo club, el NEC Nijmegen. / NEC Nijmegen

Crettaz también encontró su sitio en los Países Bajos

El crecimiento del NEC ha ido acompañado del de Gonzalo Crettaz.

El guardameta argentino salió del Castellón en junio de 2025 después de completar dos temporadas en Castalia. Se marchó con 79 partidos oficiales, un ascenso a Segunda y después de haberse convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición.

Especialmente recordada quedó su temporada del ascenso. Crettaz disputó 37 de las 38 jornadas de la fase regular y los dos partidos por el título frente al Deportivo, y detuvo cuatro penaltis. Uno de ellos fue el de Pedro León en Murcia en el minuto 97, una parada decisiva en el camino hacia el ascenso albinegro.

En Nimega se reencontró con Schreuder y terminó apropiándose de la portería. Su importancia en el proyecto queda reflejada incluso en la actual plantilla oficial del NEC, donde figura con el dorsal número 1.

El Bodø/Glimt, último obstáculo

La historia todavía puede crecer mucho más.

El Bodø/Glimt será el rival del NEC en el play-off definitivo de acceso a la fase liga de la Champions. El equipo noruego eliminó este martes al Union Saint-Gilloise después de una eliminatoria espectacular. Tras el 3-3 de la ida, el Bodø/Glimt ganó 3-2 después de la prórroga en Noruega y avanzó con un global de 6-5.

El cuadro establecido previamente por la UEFA ya cruzaba al ganador del Olympiacos-NEC con el vencedor del Bodø/Glimt-Union Saint-Gilloise en el play-off.

A dos partidos de la Champions

NEC Nijmegen - Bodø/Glimt

🏆 Play-off de la Champions League

➡️ El ganador accederá a la fase liga de la Champions 2026/2027

Para Schreuder supondría el mayor éxito de su carrera como primer entrenador. Para Crettaz, el salto desde la Primera Federación española hasta jugar la Champions en apenas tres años.

De celebrar un ascenso en Castellón a perseguir la Champions

La fotografía resulta especialmente llamativa vista desde Castellón.

En mayo del 2024, Schreuder estaba en el banquillo albinegro y Crettaz defendía su portería mientras el Castellón perseguía el regreso al fútbol profesional. Ambos fueron protagonistas de un ascenso muy recordado.

Dos años después vuelven a compartir un objetivo, pero el escenario ha cambiado radicalmente.

Dick Schreuder dirige a uno de los equipos revelación de Países Bajos. Gonzalo Crettaz es su portero titular. Han dejado fuera al Olympiacos y ahora tienen al Bodø/Glimt entre ellos y la Champions League.

De Castalia al gran escaparate europeo.