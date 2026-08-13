Sold out histórico del CD Castellón: 13.720 abonados para llenar Castalia en la 26/27

La afición del CD Castellón ha vuelto a responder. El club albinegro ha confirmado este jueves el sold out histórico de su campaña de abonos para la temporada 2026-27 tras alcanzar la cifra máxima de 13.720 abonados, agotando así todas las localidades disponibles en un año ilusionante con el gran reto de intentar luchar por el ascenso, como el pasado curso.

La cifra final se ha alcanzado después de contabilizar las renovaciones de los abonados del pasado curso, los miembros del Carnet Albinegre 25-26, la Grada de Animación y también los nuevos patrocinadores y colaboradores. De este modo, Castalia volverá a presentar un lleno absoluto en una campaña que ha vuelto a dejar patente el enorme tirón social de la entidad.

Aficionados del Castellón renovando el abono. / ERIK PRADAS

Respuesta masiva

La respuesta de la masa albinegra ha sido, una vez más, espectacular. En apenas unas semanas desde el inicio de la campaña, las renovaciones y nuevas altas han cubierto todos los cupos establecidos, confirmando el gran momento de comunión que vive el club con su afición.

Durante el verano, Castalia ha sido objeto de varias obras que, en un primer momento, hacían prever una reducción del número de localidades disponibles. Sin embargo, la adopción de diferentes medidas por parte del club, entre ellas la reubicación de la zona visitante, ha permitido finalmente mantener la cifra habitual de plazas.

Desde la entidad se ha querido agradecer de forma expresa la fidelidad de los 13.720 orelluts que han renovado o adquirido su compromiso con el club para la nueva temporada. Además, el Castellón insiste en la importancia de ceder o liberar el asiento cuando no sea posible acudir al estadio, un proceso que puede realizarse de forma rápida a través del Área del Abonado y que beneficia tanto al club como al resto de aficionados.

El club también ha anunciado que más adelante volverá a lanzar la campaña del Carnet Albinegre, tanto para renovaciones como para nuevos miembros de este formato simpatizante.

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