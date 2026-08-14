La crónica del partido ante la Real Sociedad B | El Castellón sabe madrugar (0-1)

El Castellón aprende a madrugar. Después de sus dos estrenos ligueros recientes en Segunda División saldados con derrotas en Eibar (2024) y Santander (2025), los albinegros se estrenaron con los tres puntos frente a la Real Sociedad B. El madrugador tanto de Camara resolvió la visita inaugural a Zubieta, donde un Sanse debilitado ya no pudo replicar al gol del guineano a los seis minutos.

La primera jornada tiene el mismo valor que la última, pero todo se ve desde un prisma muy diferente. Hay un margen enorme (41 partidos más), las plantillas todavía no están cerradas, los jugadores aún están lejos de su prime... Existe ese ambiente de primer día después de que cualquiera de los mortales vuelve de vacaciones: el deber te llama, pero hay que tomarle de nuevo el pulso a la vida.

En el caso del Castellón, además, con lo sucedido hace un año en la memoria: el horrible inicio, cuando el dos de 15 provocó, precisamente, el ascenso al primer equipo de Pablo Hernández. Puntos que luego echó en falta para haber obtenido una mejor posición y haber aspirado a más que la sexta plaza. Afortunadamente, no ha sucedido igual en este 2026.

El técnico de Rafalafena, nexo de unión entre un reciente pasado brillante y un presente ilusionante, presentó un once continuista: tres cambios (todos ellos por causa de fuerza mayor) respecto al que cayó derrotado, poco más de dos meses atrás, en Almería: solamente dos de los 11 fichajes salieron desde el inicio. Mellot (se perdió la recta final de la pasada campaña), Juanjo Nieto y Álvaro Martín en lugar de por Brignani (no podrá ser alineado en buena parte del curso), Gerenabarrena y Cala.

Significativas la ausencias de una primera lista con las bajas de los lesionados Kostis y Brignani: Douglas, José Albert y Tincho (más Sergi Torner). Para ellos, las dos semanas de lo que queda de mercado serán taquicárdicas.

Para el cara a cara más goleador de la temporada pasada en Segunda División (15 tantos entre ambos, uno cada 12 minutos), Jon Ansotegi contaba con un Sanse menguado sin Ochieng (doblete en el 4-2 de Zubieta en marzo), al frente de las cinco bajas debido a que han reforzado a la Real para su amistoso de esta tarde contra el Chelsea en Stamford Bridge.

Camara, autor del primer gol. / LALIGA HYPERMOTON

Inicio fulgurante

El Castellón salió desatado, cercando a Aitor Fraga y sacando brillo al manual del balón parado (cinco saques de esquina en poco más de un cuarto de hora). Y si hay un delantero con ansía, ese es Camara, que primero se topó con el cancerbero de los potrillos antes de que, a los seis minutos, hiciera bueno un centro mordido de Raúl Sánchez, anticipándose a Kita en el área pequeña para inaugurar el marcador de la temporada. Gol muy de nueve para el 9.

Antes de que el encuentro cambiase, el 7 del Castellón lo probó y el guineano, esta vez, no estuvo tan preciso para un combado y tensado servicio de Pablo Santiago desde el costado opuesto.

Esta acción precedió al primer tanto anulado, en el origen de la acción, de Gorka Carrera. El Sanse se sacudió el agobio albinegro y comenzó a explotar los huecos que dejaba el once, la disposición táctica (Juanjo Nieto partía desde el sector izquierdo de la defensa para generar superioridad más adelante) y la valentía tan marca de la casa, aunque Matthys defendía su territorio. El descanso llegó justo después de la primera polémica del curso, un agarrón a Camara, muy en el límite, de Calderón, ese tipo de acciones que se sancionan en el centro del campo pero no en el restringido 40,3x16,5 metros.

¡La que tuvo Gala!

Hubo paso por los vestuarios, pero la tónica no cambió respecto a cómo había sido el tramo final del primer periodo. El Castellón prácticamente desapareció en ataque, pero la buena noticia es que los locales no causaban sobresaltos. Pablo Hernández trató de reimpulsar a los orelluts con los cambios. Salió Gala, que firmó un jugadón y falló lo más fácil ante Aitor Fraga, en el momento en el que el encuentro enfiló sus últimos 20 minutos.

Del casi cantado 0-2 del italiano a otro susto, pues volvió a marcar Gorka Carrera que, como en el primer acto, se vio perjudicado por la posición antirreglamentaria de la rodilla de un compañero.

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El alocado desenlace no convenía al Castellón, que era el que podía perder su ventaja. Un felino Matthys le limpió el 1-1 a un frustrado Gorka Carrera. Los albinegros parecen haber aprendido la lección de tantos puntos que volaron en los compases finales y defendió con aplomo, aunque sin esa finura arriba para haber puesto fin a la incertidumbre. El pitido final saludó el 0-1 para rubricar, por fin un exitoso inicio de temporada.