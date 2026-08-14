El doloroso precedente del CD Castellón contra la Real Sociedad B el primer sábado de Magdalena

El CD Castellón vuelve a cruzarse este viernes con la Real Sociedad B en la primera jornada de LaLiga Hypermotion con un precedente muy reciente y especialmente doloroso. La última visita al filial txuri-urdin terminó con derrota albinegra por 4-2 en un partido frenético. Fue en la jornada 29 de la pasada temporada, en pleno primer sábado de Magdalena, con el equipo de Pablo Hernández metido de lleno en la pelea por el ascenso directo.

Aquel encuentro arrancó de la peor manera posible para el Castellón. Ochieng adelantó a la Real Sociedad B en el minuto 2, pero la reacción albinegra fue inmediata. Álex Calatrava empató apenas tres minutos después, en el 5, aunque la alegría duró muy poco. Gorka Carrera respondió en el minuto 6 para devolver la ventaja al conjunto donostiarra en un inicio absolutamente desatado.

La afición del Castellón se desplazó a Donosti. / LALIGA HYPERMOTON

El partido no dio tregua. El Castellón, fiel a su estilo, no se escondió y volvió a igualar antes del descanso gracias a un gol de Camara en el minuto 24. Con el 2-2, el duelo entró en una fase de alternativas, ritmo alto y sensación permanente de peligro en ambas áreas. Era un intercambio de golpes en toda regla, un partido muy incómodo para un equipo albinegro que llegaba con ambición máxima y que sabía que cualquier tropiezo podía pesar en la carrera por el ascenso directo.

La Real Sociedad B, sin embargo, volvió a golpear en la segunda mitad. Ochieng, otra vez protagonista, firmó el 3-2 en el minuto 69 y terminó de inclinar un encuentro que Mariezkurrena sentenció más tarde con el 4-2 definitivo. El Castellón se marchó de vacío en una oportunidad perdida.

El japonés Kita denunció a Alberto

El japonés Kita denunció que Alberto Jiménez le dijo “puto chino”, lo que llevó a activar el protocolo contra el racismo. Los hechos ocurrieron en el minuto 94, cuando Ena Wolf, árbitro del Real Sociedad B-Castellón, fue alertado del incidente. Fue en ese momento cuando Kita, futbolista del equipo local, avisó al colegiado de que Alberto Jiménez se había dirigido a él como “puto chino”. El árbitro que refleja en el acta el insulto racista también añade que este no fue “escuchado por ningún miembro del equipo arbitral”.

Noticias relacionadas

En Castalia, 5-4 para el Castellón

Ese precedente se suma al espectacular partido vivido en Castalia entre ambos equipos, aquel espectacular 5-4 en pleno mes de noviembre. El Castellón golpeó con cinco goleadores distintos: Mabil abrió el marcador, Jakobsen hizo el 2-1, Suero firmó el 3-1, Cala puso el 4-1 y Douglas Aurélio anotó de penalti el 5-2. La Real Sociedad B, lejos de rendirse, apretó hasta el final con los tantos de Gorka Carrera, Dani Díaz, Sydney Osazuwa y Peru Rodríguez, este último ya en el 94, para convertir Castalia en una auténtica montaña rusa. Los albinegros llegaron a ir ganando 5-1 y terminaron pidiendo la hora ante un rival que le marcó 8 goles en los dos partidos, por lo que tendrá que tener especial cuidado este viernes, especialmente en las transiciones.