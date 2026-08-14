Nuevo lío en Segunda Federación: la RFEF planea una nueva distribución de grupos que afecta al Castellón B

Nuevo giro en la Segunda Federación y nuevo cambio en el horizonte para el Castellón B. El filial albinegro, que había quedado encuadrado en el grupo 2 tras el descenso administrativo del Tarazona, apunta ahora a regresar al grupo 3, integrado por clubs de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y las islas Baleares.

El movimiento, sin embargo, todavía no ha sido confirmado oficialmente al CD Castellón. Fuentes del club consultadas por este periódico señalan que la entidad está a la espera de que la RFEF haga oficial la nueva distribución antes de dar por definitivo el cambio.

La situación se ha precipitado este viernes después de que el Calamocha anunciara públicamente que competirá en el grupo 2. El club turolense asegura que la decisión llega «tras la providencia emitida» por el Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF y ya da por hecho que tendrá como rivales a equipos aragoneses, catalanes, navarros y riojanos.

🔄 Un cambio que provoca un efecto dominó

La entrada del Calamocha en el grupo 2 obliga a mover otras piezas para mantener los cinco grupos con 18 participantes. El reajuste que se maneja dibuja este particular baile:

Calamocha: Grupo 5 ➜ Grupo 2

Grupo 5 ➜ Castellón B: Grupo 2 ➜ Grupo 3

Grupo 2 ➜ Salerm Puente Genil: Grupo 3 ➜ Grupo 4

Grupo 3 ➜ Atlético Paso: Grupo 4 ➜ Grupo 5

El Puente Genil ya da igualmente por hecho que competirá en el grupo 4 junto al resto de clubes andaluces, mientras el Atlético Paso pasaría al quinto.

Para el Castellón B significaría regresar a un escenario geográficamente mucho más natural: rivales valencianos, murcianos y baleares, en lugar de afrontar durante todo el curso desplazamientos a Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja. Esa fue precisamente la configuración territorial aprobada inicialmente por la Federación para el grupo 3.

Del Tarazona al Calamocha: un verano de cambios

El filial orellut ni siquiera estaba inicialmente entre los protagonistas de este rompecabezas. La situación comenzó a alterarse después de los descensos por causas económicas del Tarazona y el Arenteiro, que dejaron dos vacantes en Segunda Federación.

La plaza del Tarazona terminó correspondiendo al Castellón B, y la propia RFEF resolvió entonces que el filial ocupara su lugar en el grupo 2, manteniendo además el calendario que había sido asignado al conjunto aragonés. El Real Madrid C entró también en la categoría y acabó ubicado en el grupo 5, mientras el Atlético Astorga pasó al grupo 1.

Pero el mapa volvió a moverse posteriormente por otro asunto administrativo. La no inscripción del Unión Malacitano terminó permitiendo el regreso del Salerm Puente Genil a Segunda Federación. Su entrada abrió la posibilidad de efectuar una nueva reorganización con criterios geográficos.

Ahí aparece la reivindicación del Calamocha, que desde el comienzo había solicitado abandonar un grupo 5 compuesto por equipos madrileños, castellanomanchegos y castellanoleoneses para jugar junto al resto de representantes de Aragón. La propuesta de reconfiguración conocida en las últimas horas contempla precisamente esa posibilidad y sitúa al Castellón B como la pieza que ocuparía el hueco resultante en el grupo 3.

El mediocentro Nacho Vizcaíno, en el Castellón B-Castellonense del 12 de agosto. / Juan Francisco Roca

⚠️ El Castellón espera a la RFEF

Existe, por tanto, una situación llamativa. El Calamocha ya anuncia públicamente el cambio; y diferentes clubs afectados manejan la nueva distribución, pero el Castellón mantiene la prudencia.

A esta hora, la información pública de la RFEF todavía conserva la distribución aprobada inicialmente, en la que el grupo 2 reúne a Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja; el grupo 3 a Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares; y el Calamocha aparecía adscrito al grupo 5.

Además, la última resolución federativa publicada sobre la entrada del filial albinegro establecía expresamente que el Castellón B debía disputar en el grupo 2 el calendario correspondiente al Tarazona.

Todo apunta ahora a que esa decisión volverá a modificarse.

El Castellón B parece encaminado al grupo 3, pero en Castalia todavía esperan el último paso: que la Federación lo convierta oficialmente en definitivo.