Pablo Hernández, feliz tras la victoria del Castellón ante la Real B: "Empezar ganando es importante para nosotros, pero tenemos que seguir mejorando"

Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón, se mostró feliz tras el primer triunfo del curso y reconoció que «tuvieron que apretar los dientes» para llevarse el máximo botín ante la Real Sociedad B en el estreno de esta ilusionante temporada en la que el objetivo no es otro que volver a pelear por el ascenso a Primera División. Un buen punto de partida.

Sufrimiento en la segunda parte

"Cuando no matas el partido te toca sufrir, te toca apretar los dientes. El equipo ha hecho un esfuerzo, hemos tenido esa suerte que el año pasado quizás no teníamos con esos fueras de juego ajustados que han caído a nuestro a favor y estoy muy contento por empezar con tres puntos. Es importante para nosotros empezar ganando sabiendo que es el primer partido y ha sido una pretemporada muy corta, pero hay mucho que mejorar".

Valor de la victoria

"Es verdad que quitando los goles no han tenido ninguna clara clara. Solo un balón que ha pasado por delante. Sabíamos de la exigencia de este partido, el año pasado ya lo vivimos, es un equipo con chavales jóvenes bien preparados físicamente que juegan muy bien al fútbol. Contento pero sabiendo que queremos mejorar muchas cosas".

Importante seguir adaptando a los fichajes

"Al final lo que cuenta en la jornada 42 es donde estás. Más allá de los tres puntos, significa un respaldo a la confianza del grupo. El empezar ganando te da esa tranquilidad para que los jugadores nuevos sigan cogiendo la idea, el estilo de juego y esta victoria ayuda a reforzar la idea que tenemos. Sabemos a lo que queremos jugar, lo hemos visto en momentos pero en la segunda parte nos ha costado más.

Mensaje a la afición

"Lo de siempre, siempre están ahí. El año pasado estuvieron en todos los desplazamientos. Es unesplazamiento lejano y nos han dicho que había más de 300. Orgulloso de lo que nos ayudan y nos apoyan. Contentos de poder brindarle estos tres puntos después de pegarse ese viaje y sabemos que van a estar en las buenas y en las malas".