La previa | El CD Castellón inicia el camino de la 26/27 con grandes sueños ante la Real Sociedad B

Volver a empezar, volver a disfrutar. Como entona la canción de Dani Martín. El CD Castellón inicia hoy el largo y arduo camino de LaLiga Hypermotion ante la Real Sociedad B (20.30 horas, LaLigaTV) en Zubieta. Lejos y a la vez cerca queda el dolor de la eliminación en play-off ante el Almería, hace poco más de dos meses. De la lógica tristeza al enorme orgullo por ver la evolución del club en un proyecto encabezado por Haralabos Voulgaris que no deja de crecer temporada tras temporada.

Con una plantilla renovada, el conjunto albinegro tiene el reto a largo plazo de volver a estar en la pelea por buscar el deseado ascenso a Primera División. Porque una ilusión sigue persiguiendo a la fiel afición, que una temporada más volverá a estar junto al equipo.

Pero mayo y junio quedan lejanos y el Castellón quiere volver a disfrutar de la travesía, cogiendo lo bueno y mejorando esos detalles que le privaron del ascenso directo. El primero de los 42 pasos será en Donostia contra la Real Sociedad B, un filial que el pasado año logró la permanencia contra todo pronóstico, volviendo a demostrar que Zubieta es una de las mejores canteras de España.

Planteamiento de partido

Es agosto y los equipos todavía no están rodados, pero los estilos de juego de ambos equipos invitan a visualizar un partido atractivo y lleno de alternativas. Los albinegros, con un sistema de juego innegociable de presionar arriba y llevar la iniciativa, buscarán llevar el peso del encuentro y generar ocasiones desde el minuto uno. En frente, un filial remodelado y peligroso a partes iguales con jugadores jóvenes que buscan asentarse en el fútbol profesional. El contraataque puede ser una de las mayores armas de los locales.

Jon Ansotegui ensalza al Castellón En la previa del Castellón-Real Sociedad B, Jon Ansotegi ensalzó al conjunto albinegro: «Seguramente si al preparador físico le preguntas si conviene empezar contra el equipo que más ritmo impone y más rápido juega, te diría que no, pero ha tocado así. Juegan un fútbol muy ofensivo y nos exigirán mucho», apuntó el técnico donostiarra.

¿Cuál será el once?

Con las únicas ausencias de los centrales Ilias Kostic y Fabrizio Brignani, Pablo Hernández tendrá más problemas de efectivos en la parte trasera que en la delantera. En portería, a pesar de la llegada de Omar Saipi, parece que Romain Matthys será el elegido para iniciar la temporada. En la línea defensiva, Alberto, Sienra y Alcázar son indiscutibles, mientras que Mellot parte como favorito para ser el lateral derecho, con la opción para el castellonense Juanjo Nieto.

En el centro del campo, sin el añorado Gere, Barri es fijo y Álvaro Martín sería su acompañante, escoltado por Pablo Santiago e Iñigo Córdoba en bandas, con la alternativa de un Raúl Sánchez enchufado en pretemporada. En punta podrían formar Jakobsen y Camara, con el danés partiendo detrás del 9, con la opción también para Antonio Gala, un mediapunta clásico con características más similares a la de Álex Calatrava.

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En el lado donostiarra, hasta 12 jugadores del B han participado en la pretemporada con el primer equipo, pero lo más lógico es que varios sean de la partida. Uno de ellos podría ser el delantero Gorka Carrera, autor de 15 goles el pasado curso y renovado recientemente. Otra de las dudas es el extremo Job Ochieng. Y con ellos o sin ellos, el Castellón buscará sumar los primeros tres puntos de la 26/27.