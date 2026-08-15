La intrahistoria del Real Sociedad B-Castellón: el debut más madrugador de siempre y varios apuntes más

El CD Castellón abrió, este viernes 14 de agosto del 2026, la temporada en LaLiga Hypermotion con una exigente visita a la Real Sociedad B, en Zubieta. El conjunto albinegro iniciaba un nuevo curso con el objetivo de volver a estar en la pelea por las posiciones altas y dar continuidad a las buenas sensaciones del pasado año. De momento, la cosa marcha bien: 0-1.

Pablo Hernández disponía de prácticamente toda la plantilla, con las bajas de Fabrizio Brignani e Ilias Kostis, para un estreno que marcaba el primer examen oficial de un Castellón renovado y ambicioso.

Minuto de silencio

El primer partido oficial del fútbol profesional en España arrancó después del recuerdo a las centenares de víctimas por el reciente terremoto de Colombia. Una medida que se extenderá a los encuentros de la primera jornada, tanto de LaLiga EA Sports como de LaLiga Hypermotion, que se jueguen entre hoy y el lunes.

La segunda equipación

Estreno del Castellón de la camiseta de color granate. La elástica alternativa a la albinegra presenta una franja negra central que recorre el pecho de lado a lado, enmarcada por dos líneas blancas. El rompedor diseño se completa con el cuello y las mangas también en color blanco, que aportan contraste sobre el granate predominante. Dio suerte.

El debut más madrugador

Según @GViciano, nunca el Castellón había comenzado tan pronto una temporada de manera oficial: concretamente, un 14 de agosto, superando en dos días al arranque del curso pasado (un 16 de agosto, el 3-1 contra el Racing en Santander) y en tres en la 2024/2025 (el 1-0 en Eibar, un 17 de agosto).

Contra la historia

Tercer arranque a domicilio seguido en Segunda División, después de los dos anteriores cursos ya mencionados arriba en la categoría de plata. El 0-1 de anoche srompe la secuencia.

Tercera visita al Sanse

El Castellón, además del 4-2 de la pasada temporada en LaLiga Hypermotion, había empatado a uno en la 2022/2023, por entonces aún en Primera Federación.

Las bajas de la Real B

Pellegrino Matarrazzo se ha llevado a Londres, para el amistoso del primer equipo de este sábado frente al Chelsea en Stamford Bridge, a cinco futbolistas del Sanse: el guardameta Theo Folgado; el defensa Luken Beitia; el centrocampista Alex Lebarbier; y los atacantes Álex Marchal y Job Ochieng (el keniata fue autor de un doblete en el 4-2 del 7 de marzo, en Zubieta). Circunstancia que Jon Ansotegi, entrenador del filial txuri urdin, conoció también ayer mismo.

Afición en Zubieta

Cerca de 2.000 espectadores (1.937), con una nutrida presencia de albinegros: sobre los 300. A diferencia de lo que pasó en plenas fiestas de la Magdalena, con una sonrisa de oreja a oreja.

Partido contra el Sabadell

La primera cita en Castalia será dentro de ocho días, el domingo 23 de agosto a las siete de la tarde, contra un rival recién ascendido.

Por cierto, que la entidad vallesana ha vendido las 300 entradas cedidas por el Castellón, a un precio de 25 euros. La afición vallesana será la que estrene la nueva ubicación, en el coliseo de la avenida Benicàssim, para los seguidores visitantes, debido a la implantación de la UCO (Unidad de Control Organizativo): así, pasa de preferencia alta a gol norte alto (esquina con preferencia).

Con este cambio, el Castellón ha ganado algunos asientos, que destina aficionados orelluts.

Lo de Balaídos

El Castellón está a expensas de dónde jugará en la tercera jornada (lunes 31 de agosto, a las 21.30 horas) frente al Celta Fortuna.

Un hongo en la hierba ha obligado a aplazar en Celta-Osasuna de este domingo al jueves 27, para proceder a la implantación de un nuevo césped que tendrá que soportar cuatro encuentros en siete días: Celta Fortuna-Andorra (24), el mencionado entre celestes y rojillos, el Celta-Athletic Club (30) y apenas 24 horas después la visita de los albinegros al filial vigués.