La intrahistoria del Real Sociedad B-Castellón: el debut más madrugador de siempre y varios apuntes más
Los albinegros inauguran la temporada del fútbol profesional en España con un partido que deja muchas curiosidades
El CD Castellón abrió, este viernes 14 de agosto del 2026, la temporada en LaLiga Hypermotion con una exigente visita a la Real Sociedad B, en Zubieta. El conjunto albinegro iniciaba un nuevo curso con el objetivo de volver a estar en la pelea por las posiciones altas y dar continuidad a las buenas sensaciones del pasado año. De momento, la cosa marcha bien: 0-1.
Pablo Hernández disponía de prácticamente toda la plantilla, con las bajas de Fabrizio Brignani e Ilias Kostis, para un estreno que marcaba el primer examen oficial de un Castellón renovado y ambicioso.
Minuto de silencio
El primer partido oficial del fútbol profesional en España arrancó después del recuerdo a las centenares de víctimas por el reciente terremoto de Colombia. Una medida que se extenderá a los encuentros de la primera jornada, tanto de LaLiga EA Sports como de LaLiga Hypermotion, que se jueguen entre hoy y el lunes.
La segunda equipación
Estreno del Castellón de la camiseta de color granate. La elástica alternativa a la albinegra presenta una franja negra central que recorre el pecho de lado a lado, enmarcada por dos líneas blancas. El rompedor diseño se completa con el cuello y las mangas también en color blanco, que aportan contraste sobre el granate predominante. Dio suerte.
El debut más madrugador
Según @GViciano, nunca el Castellón había comenzado tan pronto una temporada de manera oficial: concretamente, un 14 de agosto, superando en dos días al arranque del curso pasado (un 16 de agosto, el 3-1 contra el Racing en Santander) y en tres en la 2024/2025 (el 1-0 en Eibar, un 17 de agosto).
Contra la historia
Tercer arranque a domicilio seguido en Segunda División, después de los dos anteriores cursos ya mencionados arriba en la categoría de plata. El 0-1 de anoche srompe la secuencia.
Tercera visita al Sanse
El Castellón, además del 4-2 de la pasada temporada en LaLiga Hypermotion, había empatado a uno en la 2022/2023, por entonces aún en Primera Federación.
Las bajas de la Real B
Pellegrino Matarrazzo se ha llevado a Londres, para el amistoso del primer equipo de este sábado frente al Chelsea en Stamford Bridge, a cinco futbolistas del Sanse: el guardameta Theo Folgado; el defensa Luken Beitia; el centrocampista Alex Lebarbier; y los atacantes Álex Marchal y Job Ochieng (el keniata fue autor de un doblete en el 4-2 del 7 de marzo, en Zubieta). Circunstancia que Jon Ansotegi, entrenador del filial txuri urdin, conoció también ayer mismo.
Afición en Zubieta
Cerca de 2.000 espectadores (1.937), con una nutrida presencia de albinegros: sobre los 300. A diferencia de lo que pasó en plenas fiestas de la Magdalena, con una sonrisa de oreja a oreja.
Partido contra el Sabadell
La primera cita en Castalia será dentro de ocho días, el domingo 23 de agosto a las siete de la tarde, contra un rival recién ascendido.
Por cierto, que la entidad vallesana ha vendido las 300 entradas cedidas por el Castellón, a un precio de 25 euros. La afición vallesana será la que estrene la nueva ubicación, en el coliseo de la avenida Benicàssim, para los seguidores visitantes, debido a la implantación de la UCO (Unidad de Control Organizativo): así, pasa de preferencia alta a gol norte alto (esquina con preferencia).
Con este cambio, el Castellón ha ganado algunos asientos, que destina aficionados orelluts.
Lo de Balaídos
El Castellón está a expensas de dónde jugará en la tercera jornada (lunes 31 de agosto, a las 21.30 horas) frente al Celta Fortuna.
Un hongo en la hierba ha obligado a aplazar en Celta-Osasuna de este domingo al jueves 27, para proceder a la implantación de un nuevo césped que tendrá que soportar cuatro encuentros en siete días: Celta Fortuna-Andorra (24), el mencionado entre celestes y rojillos, el Celta-Athletic Club (30) y apenas 24 horas después la visita de los albinegros al filial vigués.
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